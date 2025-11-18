میلی صفحه خبر لوگو بالا
انفجار در بندرعباس؛ مردم نگران نباشند

تا ساعاتی دیگر در منطقه ویژه خلیج فارس جهت پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای انفجار کنترل شده انجام خواهد شد.
انفجار در بندرعباس؛ مردم نگران نباشند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعلام کرد: یک انفجار کنترل شده ساعت ۱۲ تا یک و سی دقیقه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه برای فعالیت‌های عمرانی و فنی در شرکت آنزان پویا صورت می‌گیرد.

این عملیات کاملاً کنترل شده است و هیچ‌گونه نگرانی، تهدید یا حادثه امنیتی در منطقه وجود ندارد. تا ساعاتی دیگر در منطقه ویژه خلیج فارس جهت پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای انفجار کنترل شده انجام خواهد شد.

 روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعلام کرد: یک انفجار کنترل شده ساعت ۱۲ تا یک و سی دقیقه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه برای فعالیت‌های عمرانی و فنی در شرکت آنزان پویا صورت می‌گیرد.

این عملیات کاملاً کنترل شده است و هیچ‌گونه نگرانی، تهدید یا حادثه امنیتی در منطقه وجود ندارد.

