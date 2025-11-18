انفجار در بندرعباس؛ مردم نگران نباشند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعلام کرد: یک انفجار کنترل شده ساعت ۱۲ تا یک و سی دقیقه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه برای فعالیتهای عمرانی و فنی در شرکت آنزان پویا صورت میگیرد.
این عملیات کاملاً کنترل شده است و هیچگونه نگرانی، تهدید یا حادثه امنیتی در منطقه وجود ندارد. تا ساعاتی دیگر در منطقه ویژه خلیج فارس جهت پیشبرد طرحهای توسعهای انفجار کنترل شده انجام خواهد شد.
