ترامپ میزبان بن سلمان در کاخ سفید

ترامپ روز سهشنبه (امروز) میزبان "محمد بن سلمان"، ولیعهد عربستان سعودی، در کاخ سفید خواهد بود. وی در جریان این سفر ولیعهد سعودی، پیشنهادی مهم به عربستان سعودی مشابه پیمان دفاعی دوجانبه با قطر خواهد داد و از فروش جنگنده های نسل پنجمی اف-35 به عربستان خبر داده است؛ در حالی که برخی از چهرههای اصلی جنبش "ماگا" (جنبش حامیان ترامپ با شعار اول آمریکا) میگویند کاخ سفید در دوره دوم ترامپ بیش از حد بر امور خارجی به قیمت مسائل داخلی متمرکز است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وبگاه آمریکایی "پولیتیکو" با انتشار گزارشی از سفر امروز (سه شنبه) بن سلمان به آمریکا و دیدارش با ترامپ در کاخ سفید، نوشت: هنگامی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سهشنبه به کاخ سفید میرسد، اولین دیدار از این دست از زمان پرونده قتل جمال خاشقجی، ستوننویس واشنگتن پست، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در سال 2018 خواهد بود، و او به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان ایالات متحده مورد استقبال قرار خواهد گرفت و انتظار میرود که توافقات اقتصادی و امنیت ملی قابل توجهی در جریان این سفر انجام شود.
به گفته فردی آشنا با برنامه سفر بن سلمان که نخواسته نامش فاش شود، ترامپ که میزبان محمد بن سلمان خواهد بود، در حال بررسی یک توافق امنیتی دوجانبه است که در صورت هرگونه حملهای، متعهد به دفاع از عربستان سعودی میشود. این دومین پیمان به سبک ناتو با یک متحد خلیج فارس خواهد بود که پس از دستور اجرایی ترامپ در ماه سپتامبر مبنی بر وعده دفاع از قطر، منعقد میشود.
ترامپ در حال تعمیق روابط ایالات متحده با عربستان سعودی است، حتی با وجود اینکه ولیعهد سعودی اولویت اصلی خود یعنی عادیسازی روابط با اسرائیل را رد کرده است. در حال حاضر، ترامپ میتواند به سرمایهگذاریهای جدیدی در آمریکا که انتظار میرود سعودیها اعلام کنند، به عنوان مزیت اصلی این مذاکرات اشاره کند - که علاوه بر 600 میلیارد دلار تعهداتی است که اوایل امسال انجام شده است.
ترامپ همچنین عربستان سعودی را به عنوان رکن اصلی جاهطلبیهای بلندمدت خود برای ایجاد صلح پایدار و رفاه رو به رشدی میبیند که به نفع ثروتمندترین منافع خاورمیانه و همچنین منافع خودش خواهد بود.
یکی از مقامات ارشد کاخ سفید گفت، رئیس جمهور با ولیعهد سعودی در مورد اهمیت امضای نهایی توافقنامه "ابراهیم" توسط عربستان سعودی، ابتکار برجسته او در دوره اول ریاست جمهوریاش که با هدف ایجاد ثبات در منطقه از طریق عادیسازی روابط کشورها با اسرائیل انجام میشود، "صریح" بوده است.
این مقام رسمی ادامه داد: " اما او میداند که این کاری نیست که آنها بتوانند در حال حاضر انجام دهند. این یک رابطه مهم در منطقه است و مزایای واقعی برای هر دو طرف دارد."
این مقام کاخ سفید و یکی از افراد آشنا با برنامههای این سفر گفتهاند که علاقه ترامپ به محمد واقعی است و این دو هر هفته تلفنی صحبت میکنند.
این دو منبع گفتند که عربستان سعودی که روز چهارشنبه (فردا) میزبان یک کنفرانس سرمایهگذاری در مرکز کندی خواهد بود، احتمالا به توافقی برای واردات تراشههای هوش مصنوعی ساخت آمریکا و احتمالا نشانهای از حمایت از برنامه انرژی هستهای خود نیز دست خواهد یافت و زمزمههایی در مورد توافق برای اجازه دادن به عربستان سعودی برای خرید اف-35، پیشرفتهترین جت جنگنده آمریکا، وجود دارد.
اگر این توافق حاصل شود، میتواند به ترامپ اهرم فشار بیشتری برای وادار کردن ریاض به عادیسازی روابط با اسرائیل و دوری از همکاری دفاعی با چین بدهد.
شاهزاده "خالد بن سلمان"، وزیر دفاع عربستان سعودی و برادر کوچکتر ولیعهد، روز سهشنبه در حساب کاربری خود در شبکه "اکس" (توییتر) نوشت که پیش از جلسه این هفته با "پیت هگست"، وزیر جنگ، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، دیدار کرده است.
تمرکز ترامپ بر متحدان عربی آمریکا در منطقه خلیج فارس
ترامپ، همانند دوره اول ریاست جمهوری خود، تصمیم گرفت ریاض را به عنوان اولین سفر خارجی بزرگ خود در دوره دوم انتخاب کند، که نشانهای از جهتگیری آمریکا از اتحادهای مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک مشترک به سمت یک برند تجاری بیپرده از توافقات بینالمللی است که منافع عمومی و خصوصی را یکسان میداند.
تمرکز ترامپ بر خلیج فارس و علاقه به چندجانبهگرایی، حداقل در آن منطقه، در حصول به مرحله اول آتشبس شکننده بین اسرائیل و گروه شبهنظامی حماس که هنوز بخشی از نوار غزه را کنترل میکند، ثمر داده است.
ترامپ برای کمک به هماهنگی و اجرای توافق غزه، به شدت به قطر تکیه کرده است و هنگامی که قطر پس از حمله موشکی اسرائیل در 9 سپتامبر به مقامات حماس که برای مذاکرات صلح در دوحه بودند، نوعی تضمین امنیتی از ایالات متحده درخواست کرد، ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، متعهد شد که در صورت حمله مجدد، از قطر دفاع کند. این رویه جدید ناتوگونه که ترامپ در خاورمیانه برقرار کرد، باعث تعجب در سراسر منطقه شد.
"جاناتان شانزر"، تحلیلگر سابق مبارزه با تروریسم در وزارت خزانهداری و مدیر اجرایی فعلی "بنیاد دفاع از دموکراسیها"، یک اندیشکده در واشنگتن، گفت: "بخش زیادی از این سفر در حال حاضر تلاش برای به دست آوردن دقیقا همان چیزی است که قطریها به دست آوردند، اگر نه بیشتر."
شانزر ادامه داد: "سعودیها و قطریها رقبای سنتی در خلیج فارس هستند. من فکر میکنم سعودیها مطمئنا با کمی حسادت به همه اینها نگاه میکنند و مطمئنا میخواهند تا جایی که میتوانند به دست آورند."
ترامپ هنوز سعودیها را به عنوان بازیگران اساسی در منطقه میبیند و ولیعهد سعودی امیدوار است از این نفوذ برای تضمین یک پیمان دفاعی مشابه قطر استفاده کند. با این حال، رهبران سعودی امیدوارند که این یکی، برخلاف یک دستور اجرایی، توسط هر دو رهبر امضا شود، هرچند هر چیزی که توسط کنگره تصویب نشود، میتواند توسط رئیس جمهور بعدی لغو شود.
همانطور که در مورد قطر و امارات متحده عربی، دو مقصد دیگر در اولین سفر خارجی ترامپ، صادق است، سرمایهگذاریها ستون فقرات رابطه با عربستان سعودی بودهاند. ترامپ در سفر ماه می امسال خود به عربستان، پس از حضور در کنفرانسی با حضور غولهای تجاری آمریکایی و برخی از ثروتمندترین افراد در عربستان، از تعهد سرمایهگذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در آمریکا خبر داد.
اکنون، قرار است یک کنفرانس سرمایهگذاری دیگر در واشنگتن برگزار شود.
یک دیپلمات خاورمیانهای در واشنگتن که نخواست نامش فاش شود، گفت: "این هوشمندانه است که آنها این سرمایهگذاران سعودی را با خود همراه کنند. این دقیقا همان چیزی است که ترامپ و دولتش میخواهند."
اما تمایل به سرمایه جدید تنها مختص به ترامپ نیست و ولیعهد سعودی نیز به دنبال جذب سرمایهگذاران در پروژههای عربستان سعودی است، زیرا به دنبال تقسیم بیشتر بار مالی با بخش خصوصی در نوسازی اقتصاد کشور است، چرا که این کشور در حال گذار از اقتصاد نفتی به اقتصادی متنوع با تکیه به فناوری، املاک و مستغلات، مراقبتهای بهداشتی و سایر صنایع است.
نرخ بهره بالای عربستان سعودی و پیشرفت ناهموار در پروژههای عظیم زیرساختی - از جمله یک شهر خطیِ بدساخت - به بازده صندوق سرمایهگذاری عمومی و ابزار ثروت حاکمیتی یک تریلیون دلاری آن، آسیب رسانده است و قیمتهای پایینتر نفت به سود کمتر شرکت نفتی دولتی آرامکو عربستان سعودی و نیروی اصلی در اقتصاد داخلی آن منجر شده است.
ماه گذشته در یک کنفرانس سرمایهگذاری در ریاض، مقامات سعودی تاکید کردند که آینده توسعه این کشور به طور فزایندهای به منابع سرمایه خصوصی وابسته خواهد بود و آنها به شدت دنبال جذب سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی خواهند بود.
اعتراض حامیان جنبش MAGA به سیاست خارجی ترامپ
سفر دو روزه محمد بن سلمان به آمریکا، که انتظار میرود ترامپ را به اعمال تلاشهای صلحآمیز خود برای دستیابی به آتشبس در سودان تشویق کند، میتواند وفاداری برخی از حامیان برجسته MAGA (جنبش حامیان ترامپ با شعار: بازگرداندن دوباره عظمت به آمریکا) را بیازماید.
پس از پیروزی قاطع دموکراتها در انتخابات اوایل این ماه، "مارجوری تیلور گرین" ( نماینده جمهوریخواه کنگره از جورجیا) و مشاور ارشد سابق کاخ سفید "استیو بنن" پیشنهاد دادهاند که ترامپ تمرکز خود را از معاملات بینالمللی به تحقق وعده اصلی جنبش سیاسی خود تغییر دهد.
گرین، که به طور مشخصتری رویکرد ترامپ را در دوره دوم ریاست جمهوریاش با توجه به شعار "اول آمریکا" مورد انتقاد قرار داده، هفته گذشته در پستی در شبکه "اکس" (توییتر سابق) گفت، همزمان با میزبانی ترامپ از رهبر جدید سوریه در کاخ سفید، وی "واقعا دوست دارد جلسات بیوقفه در کاخ سفید در مورد سیاست داخلی برگزار شود، نه سیاست خارجی و رهبران کشورهای خارجی."
با این حال، ترامپ از تمرکز خود بر امور خارجی دفاع کرد و در روزهای اخیر با خصومت فزایندهای به گرین پاسخ داده است.
ترامپ گرین را "دیوانهای یاوهگو" خواند و در پستی در شبکه اجتماعی (تروث سوشال) در اواخر جمعه گفت که حمایت خود را از او پس میگیرد.