قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ آبان

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۷ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴۶
| |
436 بازدید
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ آبان

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۷ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است. 

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۷ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

736,254

دلار (بازار آزاد)

1,121,000

یورو (صرافی بانک ملی)

855,169

یورو (بازار آزاد)

1,305,000

درهم امارات

306,440

پوند انگلیس

1,482,100

لیر ترکیه

26,600

فرانک سوئیس

1,414,500

یوان چین

158,300

ین ژاپن

725,350

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

801,900

دلار استرالیا

731,900

دلار نیوزیلند

637,600

دلار سنگاپور

862,100

روپیه هند

12,710

روپیه پاکستان

4,000

دینار عراق

876

پوند سوریه

101

افغانی

17,040

کرون دانمارک

174,700

کرون سوئد

119,000

کرون نروژ

111,500

ریال عربستان

300,350

ریال قطر

320,000

ریال عمان

2,922,300

دینار کویت

3,673,200

دینار بحرین

2,984,400

رینگیت مالزی

271,300

بات تایلند

34,650

دلار هنگ کنگ

144,700

روبل روسیه

13,840

منات آذربایجان

661,800

درام ارمنستان

2,950

لاری گرجستان

416,300

سوم قرقیزستان

12,870

سامانی تاجیکستان

122,200

منات ترکمنستان

321,900
