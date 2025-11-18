قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

به گزارش تابناک، قیمت نیم سکه نیز ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.