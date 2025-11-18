خروج اتباع غیرمجاز، ۳۲۰۰ کلاس درس را خالی کرد

برای شناسایی و رفع مطالبات و مشکلات مردم به ۱۶ شهرستان استان سفر انجام شده و در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفته‌ایم. یکی از مشکلات اساسی استان به غیر از ناترازی انرژی کمبود کلاس درس بود که در دولت چهاردهم نهضت مدرسه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار تهران گفت: برنامه‌های راهبردی که برای خروج اتباع غیرمجاز از این استان انجام شده باعث شد که با این اقدام، حدود سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای دانش‌آموزان پایتخت خالی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد صادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی خود در مسجد ابوذر دهستان سولقان با تاکید بر برنامه‌ریزی برای شناسایی مشکلات و مطالبات مردم این استان اظهار کرد: بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف مهم و حل مسایل پیش‌رو، خود مردم هستند.

وی افزود: در همین راستا برای شناسایی و رفع مطالبات و مشکلات مردم به ۱۶ شهرستان استان سفر انجام شده و در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفته‌ایم. یکی از مشکلات اساسی استان به غیر از ناترازی انرژی کمبود کلاس درس بود که در دولت چهاردهم نهضت مدرسه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار تهران ادامه داد: در همین مدت هزار و ۲۰۰ کلاس درس ساخته شد و با خروج اتباع سرانه فضا‌های آموزشی در استان تهران بهبود یافته است. با نگاه مثبت فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و به منظور حل مشکلات مردمی و به صورت قانونی اقداماتی انجام شده است و باید در روستا‌ها طرح هادی اجرایی و عملیاتی شود.

به گفته وی، مدیران وظیفه دارند به همه وعده‌ها و اقدامات خود در راستای رفع مشکلات مردم عمل کنند تا این مطالبات حداقلی مردم برطرف شود. در همین بازدید امروز که مسیر امامزاده داود (ع) مسیر مذهبی و گردشگری است مردم از مسیر عبور و مرور ایمن طلب کردند که باید در این زمینه طرح مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

معتمدیان تاکید کرد: بخش کَن دارای ۱۳ روستای است که شغل اغلب مردم کشاورزی است، با توجه به پیشنهاد ساخت مدرسه کشاورزی در این بخش، بنابراین ضروری است که همه از این طرح پیشنهادی به صورت جدی استقبال کنند.