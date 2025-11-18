میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خروج اتباع غیرمجاز، ۳۲۰۰ کلاس درس را خالی کرد

برای شناسایی و رفع مطالبات و مشکلات مردم به ۱۶ شهرستان استان سفر انجام شده و در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفته‌ایم. یکی از مشکلات اساسی استان به غیر از ناترازی انرژی کمبود کلاس درس بود که در دولت چهاردهم نهضت مدرسه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۳۳
| |
414 بازدید
|
۱
خروج اتباع غیرمجاز، ۳۲۰۰ کلاس درس را خالی کرد

استاندار تهران گفت: برنامه‌های راهبردی که برای خروج اتباع غیرمجاز از این استان انجام شده باعث شد که با این اقدام، حدود سه هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای دانش‌آموزان پایتخت خالی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد صادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی خود در مسجد ابوذر دهستان سولقان با تاکید بر برنامه‌ریزی برای شناسایی مشکلات و مطالبات مردم این استان اظهار کرد: بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف مهم و حل مسایل پیش‌رو، خود مردم هستند.

وی افزود: در همین راستا برای شناسایی و رفع مطالبات و مشکلات مردم به ۱۶ شهرستان استان سفر انجام شده و در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفته‌ایم. یکی از مشکلات اساسی استان به غیر از ناترازی انرژی کمبود کلاس درس بود که در دولت چهاردهم نهضت مدرسه‌سازی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار تهران ادامه داد: در همین مدت هزار و ۲۰۰ کلاس درس ساخته شد و با خروج اتباع سرانه فضا‌های آموزشی در استان تهران بهبود یافته است. با نگاه مثبت فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و به منظور حل مشکلات مردمی و به صورت قانونی اقداماتی انجام شده است و باید در روستا‌ها طرح هادی اجرایی و عملیاتی شود.

به گفته وی، مدیران وظیفه دارند به همه وعده‌ها و اقدامات خود در راستای رفع مشکلات مردم عمل کنند تا این مطالبات حداقلی مردم برطرف شود. در همین بازدید امروز که مسیر امامزاده داود (ع) مسیر مذهبی و گردشگری است مردم از مسیر عبور و مرور ایمن طلب کردند که باید در این زمینه طرح مناسب اجرایی و عملیاتی شود.

معتمدیان تاکید کرد: بخش کَن دارای ۱۳ روستای است که شغل اغلب مردم کشاورزی است، با توجه به پیشنهاد ساخت مدرسه کشاورزی در این بخش، بنابراین ضروری است که همه از این طرح پیشنهادی به صورت جدی استقبال کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خروج اتباع غیرمجاز دانش آموزان مدرسه محمد صادق معتمدیان
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزادسازی ۳۲۰۰ کلاس درس در تهران با اخراج اتباع
واکنش آموزش‌وپرورش به آمار اعتیاد دانش‌آموزان
مدارس برخی شهر‌های خوزستان بازگشایی می‌شود
مدرسه لاکچری افغان‌ها در ایران را ببینید
اقدامات چین برای بهبود سلامت روان دانش‌آموزان
اردوی دانش‌آموزی با کانتینر، مدیر را عزل کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
2
پاسخ
باز هم میان باید مرزها کنترل بشه و خروج ادامه پیدا کنه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۸۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005coL
tabnak.ir/005coL