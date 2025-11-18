به دنبال انتشار اخباری درباره شیوع تب برفکی در دام‌ها، رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت با رد احتمال انتقال این بیماری به انسان تأکید کرد: تب برفکی بیماری زئونوز نیست و به علت نظارت‌های سختگیرانه دامپزشکی، محصولات دام‌های آلوده به هیچ عنوان وارد چرخه غذایی مردم نمی‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر محمد زینلی، رییس اداره بیماری‌های زئونوز (بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان) وزارت بهداشت، در واکنش به اخباری در فضای مجازی درباره شیوع تب برفکی در دامداری‌ها، درباره احتمال ابتلای انسان به تب برفکی اظهار کرد: تب برفکی، بیماری زئونوز یعنی بیماری قابل انتقال میان انسان و حیوان نیست. سازمان دامپزشکی کشور به طور پیوسته نسبت به رصد دام‌ها و رسیدگی به وضعیت دام‌های دارای علائم بیماری تب برفکی اقدام می‌کند. سازمان دامپزشکی کشور، دام‌های دارای علامت را درمان می‌کند و در صورت نیاز نیز نسبت به امحای دام‌ها اقدام می‌کند.

محصولات دام‌های آلوده وارد چرخه موادغذایی نمی‌شود

او با بیان اینکه واکسیناسیون دام‌ها به منظور پیشگیری از بیماری در حال انجام است، گفت: سازمان دامپزشکی نسبت به رصد دام‌ها اقدام می‌کند. محصولات دام‌هایی که به تب برفکی مبتلا می‌شوند، وارد چرخه محصولات غذایی نمی‌شود. وضعیت شیردهی حیوان بسیار کاهش می‌یابد و رفته‌رفته صفر می‌شود و به همین دلیل محصول وارد بازار نمی‌شود. همچنین سازمان دامپزشکی، گوشت دام‌های مبتلا به تب برفکی را از بین می‌برد و بنابراین وارد چرخه موادغذایی نمی‌شود.

رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت با بیان اینکه ویروس عامل تب برفکی در انسان‌ها هیچ علامتی ندارد، توضیح داد: ویروس، عامل بیماری تب برفکی است و به همین دلیل احتمال ورود به بدن انسان را دارد. اگر این ویروس وارد بدن انسان شود، این احتمال وجود دارد که مشکل گوارشی بسیار خفیف ایجاد کند. بازهم تاکید می‌کنم که که به واسطه نظارت‌های بسیار زیاد، محصولات دام‌های مبتلا به تب برفکی به هیچ وجه وارد چرخه محصولات غذایی نمی‌شود. اگر کنترل ضعیف باشد و فردی نسبت به ذبح دام آلوده و مصرف گوشت این حیوان اقدام کند، ویروس هیچ علامتی در انسان ایجاد نمی‌کند.

آفتوویروس، عامل تب برفکی

زینلی با بیان اینکه هیچ علامتی در انسان‌ها مبنی بر بروز تب برفکی وجود ندارد، گفت: تب برفکی، یک بیماری است که در دست، پا و دهان دام‌ها بروز می‌کند، اما در انسان‌ها هیچ علامتی وجود ندارد. «آفتوویروس» عامل بیماری تب برفکی در دام است.

بیماری «دست، پا و دهان» در کودکان

رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری «تب برفکی» با "HFMD" متفاوت است، توضیح داد: بیماری «دست، پا و دهان» "Hand Foot Mouth Disease"که به اختصار با نام HFMD شناخته می‌شود که در کودکان بروز می‌کند با بیماری تب برفکی متفاوت است. ویروس عامل بیماری دست، پا و دهان با ویروس تب برفکی متفاوت است؛ به نحوی که ویروس تب برفکی از نوع «آفتوویروس» و ویروس بیماری دست، پا و دهان نیز از نوع «کوکساکی» ویروس است.

وی ادامه داد: احتمال ابتلای کودکان در سنین مختلف به بیماری دست، پا و دهان وجود دارد و بیماری حدود یک هفته تا ۱۰ روز علامت دارد، اما خود به خود خوب می‌شود. بیماری دست، پا و دهان، زخم و بثوراتی در دست، پا و دهان ایجاد می‌کند، اما هیچ ارتباطی با تب برفکی در حیوان ندارد. باز هم تاکید می‌کنم که ویروس تب برفکی و بیماری دست، پا و دهان هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.