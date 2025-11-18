معامله چندوجهی ترامپ با خاورمیانه!

رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام قصد پنتاگون برای فروش جنگنده‌های پیشرفته به عربستان، کشورهای ونزوئلا، مکزیک و کلمبیا را به حمله نظامی تهدید کرد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه و یک روز پیش از میزبانی از «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی اعلام کرد قصد دارد فروش جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ به عربستان سعودی را تأیید کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «این کار را انجام خواهیم داد. ما اف-۳۵ها را خواهیم فروخت. آن‌ها متحد فوق‌العاده‌ای بوده‌اند. باید خیلی ما را دوست داشته باشند. به وضعیت ایران نگاه کنید؛ ما توانستیم توان هسته‌ای‌شان را نابود کنیم.»

ادعای ترامپ درباره نابودی توان هسته‌ای ایران در حالی عنوان شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را رد کرده است.

طبق گزارش رویترز، معامله بر سر جنگنده اف۳۵ می‌تواند تغییر مهمی در سیاست آمریکا باشد و موازنه نظامی در منطقه غرب آسیا را دگرگون کند، همچنین آزمونی برای حفظ «برتری کیفی نظامی اسرائیل» خواهد بود.

عربستان درخواست خرید ۴۸ فروند اف-۳۵ داده است؛ معامله‌ای چند میلیارد دلاری که بنا بر گزارش‌ها از یک مانع کلیدی در پنتاگون عبور کرده است.

حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با مواد مخدر مشکلی ندارد!

ترامپ گفت تأیید حملات نظامی به مکزیک برای متوقف کردن جریان مواد مخدر «ار نظر من مشکلی ندارد».

رئیس‌جمهور آمریکا که حملاتی که «غیرقانونی» توصیف شده‌اند، علیه قایق‌ها در کارائیب را شدت بخشیده، مدعی شد قاچاق مواد از راه‌های آبی آمریکا ۸۵ درصد کاهش یافته و افزود: «هر قایقی که نابود کنیم، جان ۲۵ هزار آمریکایی را نجات می‌دهیم.»

او با بیان اینکه «از مکزیک راضی نیست»، کشور دیگر واقع در قاره آمریکا را تهدید و ادعا کرد" «کلمبیا کارخانه‌های کوکائین دارد که در آن کوکائین تولید می‌کنند. آیا من آن کارخانه‌ها را نابود می‌کنم؟ شخصاً افتخار می‌کنم این کار را انجام دهم. نگفتم که دارم این کار را می‌کنم، اما افتخار می‌کنم اگر انجامش دهم.»

احتمالا با مادورو گفت‌وگو کنم

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره اعزام نیروهای آمریکایی به خاک ونزوئلا گفت: «هیچ چیزی را منتفی نمی‌دانم. باید مراقب ونزوئلا باشیم. آن‌ها صدها هزار زندانی را به کشور ما فرستاده‌اند.»

او ادعا کرد «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا «آسیب زیادی» به آمریکا زده و افزود که «در یک زمان مشخص» با او گفت‌وگو خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با ادعای اینکه عاشق ونزوئلاو مردم این کشور است، گفت: ممکن است با مادورو گفت‌وگو کنم، من با همه گفت‌وگو می‌کنم.

پرونده اپستین ربطی به جمهوری‌خواهان ندارد

ترامپ در ادامه پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره پرونده جنجالی «جفری اپستین» فرد متهم به قاچاق جنسی گفت: «ما هیچ ارتباطی با اپستین نداریم، دموکرات‌ها داشتند. همه دوستانش دموکرات بودند.»

او ادعا کرد که انتشار ایمیل‌های جدید از املاک اپستین «یک فریب» است و تأکید کرد در صورت تصویب کنگره، لایحه انتشار کامل پرونده اپستین را امضا خواهد کرد.

ترامپ گفت: «همه چیز را در اختیارشان قرار خواهم داد.»