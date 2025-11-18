میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۱۵ ماه سکوت در انرژی

پزشکیان بالاخره طرح جامع را رو کرد!

به نظر می‌رسد که مخالفت‌ها با انتصاب معاون انرژی موجب شد که رئیس‌جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت به این موضوع بپردازد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۱۷
| |
1855 بازدید
|
۱۰

پزشکیان بالاخره طرح جامع را رو کرد!

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن، پزشکیان گفت: «از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب‌اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ ازاین‌رو ایشان برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود.»

قصد مچ‌گیری نداریم؛ ولی پرداختن به این مسئله مهم آن هم پس از ۱۵ماه که از آغاز به کار دولت می‌گذرد، اصلاً پذیرفتنی نیست. هنوز یک گزارش یک‌خطی نداده‌اید که در این ۱۵ماه چه مسائلی درباره انرژی در دولت مطرح شده و چرا هیچ نتیجه‌ای تاکنون نداشته است. بهتر است توجیهی هم نیاورید، چون شنیده نمی‌شود.

هیچ‌کس هیچ اطلاع رسمی از مسائل پیرامون انرژی در دولت ندارد. طرح مورد نظر منسوب به معاون فعلی هم از سال‌ها پیش مطرح بوده و هیچ چیز جدیدی نبود و نیست؛ فقط نیازمند یک اراده بود که ۱۵ماه برای آن وقت تلف شد، هنوز هم معلوم نیست اجرایی شود.هرچند برنامه دارند که در اردیبهشت اجرا کنند.

آنان قبلاً هم می‌خواستند اجرا کنند؛ ولی در آخرین مراحل افراد ترسو یا دنبال قدرت یا افراد ذی‌نفع مانع از تصویب و اجرایش می‌شدند. از همین افراد در دولت شما هم هست. اکنون هم احتمال زیادی برای اجرایش نیست؛ مگر اینکه همه ساختار و جامعه پای کار بیایند. تا آنجا که می‌دانیم، هدف اصلی این طرح حذف کامل قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی البته به‌صورت پله‌ای برای حامل‌های انرژی است. چه به‌صورت سوخت و چه به‌صورت ماده اولیه و خوراک کارخانجات.

این ملی‌ترین طرحی است که در دوره احمدی‌نژاد به‌صورت پرداخت پول نقد ۴۵۰۰۰تومان در ماه تخریب شد. اگر همان زمان به‌جای این مبلغ، ۴۵لیتر بنزین به همه مردم تعلق می‌گرفت، بدون تردید تا امروز قیمت همه حامل‌های انرژی درست شده بود و از بخش مهمی از خسارات مادی که به کشور وارد شده است، مصون می‌ماندیم. همه هم راضی می‌بودند و اقتصاد کشور هم در وضع مناسبی قرار می‌گرفت.

این طرح به‌صورت محدودی در عراق اجرا شده است که امیدواریم گزارشی از جزئیات آن تهیه و ارائه شود.

پرسش اساسی این است که اگر با انتصاب آقای سقاب مخالفت نمی‌شد، آیا رئیس‌جمهور چنین توضیحی می‌دادند؟ آیا برای انتخاب وزرا یا دیگر مدیران خود هم همین روند مبتنی بر برنامه را طی کردند؟ آیا ایشان برنامه سقاب را به‌صورت نهایی پذیرفته‌اند یا مثل دولت قبل از ترس رای نیاوردن، آن را کان‌لم‌یکن خواهند کرد؟

همچنان که ظاهراً یک‌بار هم در همین دولت چنین شده است. چرا پیش از اعلام حکم انتصاب وی، این توضیحات داده نشد؟ و مهم‌تر اینکه چرا به‌طور رسمی این طرح یا حداقل کلیات آن را اعلام نمی‌کنید؟ آیا همین رفتارها به منزله آن نیست که در اجرای این طرح خیلی هم جدی نیستید؟

واقعیت این است که منابع فراوان انرژی نفت وگاز که نقطه قوت ایران بود، در عمل جانشین فسفر مغز مدیران شد و مدیریت امور را دچار اختلال و کژکارکردی کرد؛ به‌طوری‌که قدر و ارزش آن را ندانستند و امروز همان نقطه‌قوت ما به نقطه‌ضعف تبدیل شده است. اگر معاون جدید هرچه زودتر برنامه خود که مورد تایید رئیس‌جمهور است را اعلان کنند، گام بلندی برای شفاف‌سازی در این زمینه برداشته‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور رأی مصرف بهینه انرژی مصرف بهینه انرژی خبر فوری
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
عکس: پزشکیان در لباس سفید اورژانس
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
دستور تازه پزشکیان در نشست با سران قوا
گزارش سفر پزشکیان به اردبیل
بخشنامه معاون اول برای مصرف بهینه و ایمن گاز
درخواست موکد رئیس جمهور از مدیران دستگاه ها
جایگاه نامطلوب ایران در مصرف بهینه انرژی
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
تصاویری از پزشکیان و دخترش به مناسبت روز پدر
آقای رئیس جمهور بنزین در حال تمام شدن است؛ برگردید
پزشکیان: به‌جای حل مشکل به دنبال تغییر افراد هستیم
دستور پزشکیان در زمینه مبارزه با مواد مخدر
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه تغییر کرد
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
میدری: حل ناترازی‌ها باید از بدنه دولت آغاز شود/ کارخانه چوکا تالش نیازمند اقدام فوری برای احیاست
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
6
پاسخ
هیج برنامه ای وجود ندارد فقط باج دهی سیاسی است . همین . با این کار مجلسی ها جبهه پابداری ساکت می شوند . جون هر برنامه بدهد در نهایت پایدار چی ها باید پشت افراد خودشان بیاستند
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
2
5
پاسخ
کل تخصص پزشکیان در خاموش کردن لامپهای اضافی و ملات گیری برای ساخت خانه بهداشت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
2
3
پاسخ
واقعیت این است که هرکس بیاید نمی تواند کاری بکند ولی حداقل باید کاری کرد که بدتر نشود که از این آقا انتظاری نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
5
پاسخ
درنهایت گران می‌کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
گران کردن با وجود خودرو های پر مصرف موجود عملی نیست. باید ورود خودرو ازاد شود
ناشناس
| Germany |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
گاز به ترکیه
برق به افغانستان و عراق
نفت به چین
تولید بالا نرفته چکار میکنن مردم رو در فلاکت نگه میدارن تا صادر کنند الان خرما دانه ای ۱۴ هزارتومان و با افتخار میگن ایران بزرگترین صادر کنند خرما شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
5
پاسخ
انجام طرحی در زمینه آزاد سازی قیمت ها بصورت یکجانبه نمی تواند طرح موثری باشد در آزادسازی قیمت ها یا به عبارتی جهانی سازی همواره یک مسئله مهم مغفول می ماند آنهم جهانی سازی دستمزد کارمندان کارگران و...است بدون جهانی سازی دستمزد این طرح ها نمی تواند موفق شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
5
پاسخ
الان مردم مقصرند؟؟؟یا شما؟ فشار را رو کی میخوایید بزارید؟
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
فقط یک نکته تخصص ایشون چی هست و بقیه اساتید دانشگاه دعوت شده بودند که برنامه بدهند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
برنامه ای که وضع اسف بار زندگی مردم را در نظر نگیرد برنامه نیست ،تنها برنامه مدیریت کشور افزایش قیمتها و فشار بیشتر به مردم است ،رانت و اختلاس و فساد بیداد می کند بعد مسئولین فقط میگویند منابع تلف شده و باید قیمتها بالا برود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۸۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
فواد شمس، روزنامه‌نگار سیاسی به زندگی خود پایان داد  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005co5
tabnak.ir/005co5