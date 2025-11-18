خبرگزاری دولتی عربستان سعودی (واس) شامگاه دوشنبه از ارسال پیام کتبی توسط «مسعود پزشکیان» ریاست جمهوری اسلامی ایران به «محمد بن سلمان» ولی‌عهد این کشور خبر داد.



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛در این گزارش آمده است: «شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد و نخست‌وزیر، پیام کتبی از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد».



واس در این بیانیه توضیح داد: «این پیام امروز توسط شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور، در جریان دیدار با دکتر علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در دفتر کار خود دریافت شد».



خبرگزاری دولتی سعودی نوشت که در این دیدار، تعدادی از موضوعات مورد انتفاع طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق این گزارش، در این دیدار همچنین «هشام بن عبدالرحمن الفالح» معاون وزیر کشور، «محمد بن مهنا المهنا» معاون وزیر کشور در امور امنیتی، «محمد بن عبدالله البسامی» مدیر امنیت عمومی، «خالد بن ابراهیم العروان» مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات وزیر کشور، «احمد بن سلیمان العیسی» مدیرکل امور حقوقی و همکاری‌های بین‌المللی و «خالد بن حمد السیخان» دبیر کمیته عالی حج عربستان سعودی حضور داشتند.



واس همچنین افزود که از طرف ایرانی نیز آقای «علیرضا عنایتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی حضور داشتند.

این خبرگزاری اما توضیح نداد که محتوای پیام پزشکیان برای بن‌سلمان چه بود.

