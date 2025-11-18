میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارسال پیام کتبی پزشکیان به بن‌سلمان

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی شامگاه دوشنبه از ارسال پیام کتبی ریاست جمهوری اسلامی ایران به ولی‌عهد این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۰۷
| |
1059 بازدید
ارسال پیام کتبی پزشکیان به بن‌سلمان

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی (واس) شامگاه دوشنبه از ارسال پیام کتبی توسط «مسعود پزشکیان» ریاست جمهوری اسلامی ایران به «محمد بن سلمان» ولی‌عهد این کشور خبر داد.


به گزارش تابناک به نقل از فارس؛در این گزارش آمده است: «شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد و نخست‌وزیر، پیام کتبی از جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد».


واس در این بیانیه توضیح داد: «این پیام امروز توسط شاهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور، در جریان دیدار با دکتر علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در دفتر کار خود دریافت شد».


خبرگزاری دولتی سعودی نوشت که در این دیدار، تعدادی از موضوعات مورد انتفاع طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبق این گزارش، در این دیدار همچنین «هشام بن عبدالرحمن الفالح» معاون وزیر کشور، «محمد بن مهنا المهنا» معاون وزیر کشور در امور امنیتی، «محمد بن عبدالله البسامی» مدیر امنیت عمومی، «خالد بن ابراهیم العروان» مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات وزیر کشور، «احمد بن سلیمان العیسی» مدیرکل امور حقوقی و همکاری‌های بین‌المللی و «خالد بن حمد السیخان» دبیر کمیته عالی حج عربستان سعودی حضور داشتند.


واس همچنین افزود که از طرف ایرانی نیز آقای «علیرضا عنایتی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی حضور داشتند.
این خبرگزاری اما توضیح نداد که محتوای پیام پزشکیان برای بن‌سلمان چه بود.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سعودی ایران پسر پزشکیان بن سلمان پیام آمریکا سفر به آمریکا خبر فوری
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بن‌سلمان به آمریکا می‌رود
پیام جدید حساب توئیتریِ رهبر انقلاب
عراقچی به آمریکا دعوت شد
گمانه‌زنی‌های یک طرفه رسانه‌های سعودی از بازی ایران و عربستان!
نتانیاهو با محوریت ایران به آمریکا می رود
فرار مقام اطلاعاتی سعودی از ترس ولیعهد
اعلام موضع پسر پزشکیان درباره مذاکره ایران و آمریکا
پیام سرلشکر پاکپور به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
جزئیات برنامه سفر بن‌سلمان به آمریکا
پیشنهاد فرافکنانه یک سعودی علیه ایران!
بن‌بست جدید سعودی؛ سرنوشت نامعلوم «توافق ریاض»
نتانیاهو وارد آمریکا شد+فیلم
دیدار «بن سلمان» با «بوش» پدر و پسر
لغو سفر بن سلمان به آمریکا
نتانیاهو وارد آمریکا شد
الناز شاکردوست به آمریکا می‌رود
بن سلمان به بایدن نامه نوشت
روایت معاون رئیسی از درخواست آمریکا از ایران
عرضه اولین خودروی برقی سعودی
تیترهای توهین آمیز و ضد ایرانی در رسانه‌های سعودی!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۶۱ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۳۰ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cnv
tabnak.ir/005cnv