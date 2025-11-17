نتایج نهایی انتخابات عراق اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر از خبرگزاری واع، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که طبق نتایج نهایی انتخابات ائتلاف آبادانی و توسعه در بغداد ۱۵ کرسی، حزب تقدم ۱۰ کرسی و ائتلاف دولت قانون ۹ کرسی ائتلاف قوی الدوله نیز ۵ کرسی را به خود اختصاص دادند.

همچنین جنبش صادقون نیز ۵ کرسی، ائتلاف عزم ۵ کرسی، سازمان بدر ۴ کرسی، السیاده چهار کرسی، ائتلاف الاساس ۴ کرسی، جنبش حقوق سه کرسی، ابشر یا عراق یک کرسی، اشراقه کانون یک کرسی و ایفان جابرو یک کرسی را در بغداد به دست آوردند.

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در بغداد را ۴۸ درصد اعلام کرد