تصادف مرگبار در خط ویژه؛ بزرگراه چمران

به گزارش تابناک، عصر امروز، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران تهران و در خط ویژه، اتوبوس بی‌آر‌تی با دو موتورسیکلت برخورد کرد.

بنا بر این گزارش شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک تصادف شدید در خط ویژه بزرگراه چمران خبر داد که عصر امروز حوالی ساعت ۱۶:۳۱ رخ داده است.

در این حادثه که بین یک دستگاه اتوبوس بی‌آرتی و دو موتورسیکلت در مسیر شمال به جنوب، محدوده ایستگاه ملاصدرا به سمت پل گیشا (داخل خط ویژه) رخ داد، متأسفانه یک نفر در محل جان باخت.

سه دستگاه آمبولانس اورژانس در محل حاضر شدند؛ دو نفر مصدوم پس از اقدامات اولیه به بیمارستان دکتر شریعتی منتقل شدند.



