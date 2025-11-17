میلی صفحه خبر لوگو بالا
اوضاع فاجعه‌بار مردم فلسطین در سرمای غزه

مدیر دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه از شرایط سخت ۲۸۸ هزار خانواده فلسطینی در غزه در پی وضعیت نابسامان جوی خبر داد.
اوضاع فاجعه‌بار مردم فلسطین در سرمای غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسماعیل الثوابته» مدیر دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه روز دوشنبه گفت که ۲۸۸ هزار خانواده فلسطینی در شرایط آب و هوایی سخت، فاجعه سختی را پشت سر می‌گذارند.

او خواستار ملزم کردن رژیم صهیونیستی به اجرای مفاد توافق آتش بس در غزه در سایه تشدید بحران انسانی در این باریکه به ویژه با توجه به شرایط آب و هوایی سخت شد.

الثوابته بر نیاز فوری به تامین چادر، پوشش‌های پلاستیکی و تجهیزات گرمایشی تاکید کرد و غرق شدن هزاران چادر را تجسم حقیقی رنج آوارگان توصیف کرد.

وی از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور امریکا و طرف‌های ضامن توافق خواستار اقدامات حقیقی برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی، تضمین حفاظت از غیرنظامیان و تامین نیازهای اساسی آن‌ها شد.

الثوابته، رژیم اشغالگر را مسئول کامل رنج صدها هزار غیرنظامی دانست و از جامعه بین‌الملل و طرف‌های ضامن خواستار مداخله فوری شد.

فلسطین غزه فلسطینیان شرایط انسانی فاجعه سرمای هوا شرایط آب و هوایی آوارگان
