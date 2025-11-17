درخواست تغییر یک برچسب ناعادلانه در وزارت علوم

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک؛ دبیر شورای صنفی کارمندان وزارت علوم در نامهای به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خواستار بازنگری فوری در عنوان شغلی «اعضای غیرهیأت علمی» شد.
بر اساس این گزارش، کریم عباسی در این مکاتبه تأکید کرد که استفاده از این عنوان که سالهاست در آییننامههای استخدامی و ادبیات اداری جاری است، دارای بار معنایی منفی بوده و همواره موجب نارضایتی و بیانگیزگی کارمندان آموزش عالی شده است.
وی با اشاره به جمعیت قابل توجه کارمندان وزارت علوم که بخش عمده بدنه اجرایی آموزش عالی را تشکیل میدهند، اظهار داشت: این افراد در ساختار سیاستگذاری و برنامهریزی کلان، در سایه دوگانگی عناوین «هیأت علمی» و «غیرهیأت علمی» از جایگاه شایسته خود در فرآیند تصمیمسازی محروم ماندهاند.
عباسی همچنین یادآور شد که در دولت گذشته با درک نادرستی از این عنوان، پیشنهاد جایگزینی عبارت «یاوران علمی» مطرح شده بود، اما در دولت فعلی مجدداً عنوان «اعضای غیرهیأت علمی» در مکاتبات رسمی مورد استفاده قرار گرفته است.
به نظر میرسد پیگیری کارمندان برای حذف این عنوان عجیب و غیرضروری کاملاً منطقی است. استفاده از پیشوند «غیر» برای توصیف یک گروه شغلی، نه تنها از نظر زبانی نادرست است، بلکه از نظر ارزشی نیز حاوی پیام منفی و تبعیضآمیزی است که شأن و منزلت حرفهای این کارکنان را زیر سؤال میبرد.
وزارت علوم و سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام عاجل به عمل آورند. ظاهراً نهادهای دیگری نیز دارای چنین عناوین مشکلسازی هستند که اصلاح این رویه میتواند برای آنها نیز مثمرثمر باشد.
این تغییر نه تنها بار روانی منفی را از دوش کارمندان برمیدارد، بلکه گامی در جهت ارتقای منزلت شغلی و تقویت انگیزه بدنه اجرایی آموزش عالی کشور خواهد بود.