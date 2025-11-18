«بن سلمان» در سفر به آمریکا خواهان توافق جامع امنیتی با تضمینی قوی است

مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است که سفر محمد بن سلمان به آمریکا از ابعاد اقتصادی و امنیتی برای دو طرف حاوز اهمیت است و علاوه بر موضوعات اقتصادی و تجاری، بحث توافق امنیتی جامع، حق بومی سازی اورانیوم و تشکیل کشور مستقل فلسطین محورهای این سفر را تشکیل خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، قرار است در تاریخ ۱۸ نوامبر (سه شنبه 27 آبان) در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند. این دیدار صرفاً یک دیدار تشریفاتی دیپلماتیک نیست؛ بلکه مذاکره‌ای پرمخاطره در مرکز دوگانگی اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌رود.

در حالی که این کشور حوزه خلیج فارس به دنبال پیمان دفاعی الزام‌آور با ایالات متحده است، این سفر تقابل میان پیگیری معاملاتیِ توافق‌های اقتصادی در چارچوب شعار «اول آمریکا» و رویکرد عمیقاً ایدئولوژیک، طرفدار اسرائیل و ضد ایرانِ دولت ترامپ را نمایان می‌سازد.

توضیحات دکتر جواد حیران نیا مدیر گروه مطالعات خلیج فارس در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص ابعاد مختلف این سفر در ادامه آمده است.