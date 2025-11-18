میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدیر گروه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه:

«بن سلمان» در سفر به آمریکا خواهان توافق جامع امنیتی با تضمینی قوی است

«جواد حیران نیا» معتقد است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفر به کاخ سفید خواهان توافق جامع امنیتی است.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۳۶
235 بازدید

«بن سلمان» در سفر به آمریکا خواهان توافق جامع امنیتی با تضمینی قوی است

مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه معتقد است که سفر محمد بن سلمان به آمریکا از ابعاد اقتصادی و امنیتی برای دو طرف حاوز اهمیت است و علاوه بر موضوعات اقتصادی و تجاری، بحث توافق امنیتی جامع، حق بومی سازی اورانیوم و تشکیل کشور مستقل فلسطین محورهای این سفر را تشکیل خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، قرار است در تاریخ ۱۸ نوامبر (سه شنبه 27 آبان)  در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کند. این دیدار صرفاً یک دیدار تشریفاتی دیپلماتیک نیست؛ بلکه مذاکره‌ای پرمخاطره در مرکز دوگانگی اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ به شمار می‌رود. 

در حالی که این کشور حوزه خلیج فارس به دنبال پیمان دفاعی الزام‌آور با ایالات متحده است، این سفر تقابل میان پیگیری معاملاتیِ توافق‌های اقتصادی در چارچوب شعار «اول آمریکا» و رویکرد عمیقاً ایدئولوژیک، طرفدار اسرائیل و ضد ایرانِ دولت ترامپ را نمایان می‌سازد.

توضیحات دکتر جواد حیران نیا مدیر گروه مطالعات خلیج فارس در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص ابعاد مختلف این سفر در ادامه آمده است.

عربستان آمریکا جواد حیران نیا محمد بن سلمان دونالد ترامپ پیمان ابراهیم سفر محمد بن سلمان به آمریکا
