مسکو: خواهان تقویت روابط با ایران هستیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه روز دوشنبه و در دیدار «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور ایران در مسکو گفت که روسیه خواهان گسترش و تحکیم روابط دوجانبه با ایران است. او اظهار داشت: «ما از تقویت روابط روسیه و ایران حمایت می‌کنیم.»

این دیدار در حاشیه نشست نخست‌وزیران عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد؛ نشستی که ۱۷ و ۱۸ نوامبر در مسکو در جریان است.

به گزارش ریانووستی، در این نشست نمایندگان کشور‌های شریک گفت‌و‌گو، ناظران، برخی کشور‌های علاقه‌مند و همچنین مسئولانی از سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی نیز حضور دارند.