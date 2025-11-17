میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کرملین، دلیل تعویق دیدار پوتین و ترامپ را اعلام کرد

کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) اعلام کرد که دلیل تعویق دیدار رئیس‌جمهوری این کشور با رئیس‌جمهوری آمریکا، تلاش برای «نتیجه‌بخش» بودن این دیدار است.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۳۰
| |
335 بازدید
کرملین، دلیل تعویق دیدار پوتین و ترامپ را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان برگزاری نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط برگزاری این نشست، چه زمانی فراهم خواهد شد، اما ما علاقه‌مندیم این شرایط هرچه زودتر ایجاد شود.

وی افزود: دو طرف توافق کردند که یک نشست باید با آمادگی کامل برگزار شود تا نتیجه‌بخش باشد. بنابراین، به محض تکمیل مقدمات و فراهم شدن شرایط، امیدواریم نشست برگزار شود.

پسکوف همچنین درباره طرح کنگره آمریکا برای تحریم شرکای تجاری روسیه گفت: باید ببینیم جزئیات آن چیست، اما به طور طبیعی، دید ما نسبت به آن منفی است.

رهبران روسیه و آمریکا، آخرین بار در ماه اوت (مرداد) در آلاسکا دیدار کردند و درباره راه‌حل ممکن برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کردند. ماه گذشته، برنامه‌ریزی برای نشست دیگری در بوداپست پایتخت مجارستان اعلام شد، اما ترامپ آن را لغو کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرملین دیمیتری پسکوف ولادیمیر پوتین دیدار ترامپ کنگره آمریکا
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم ترور برای مادورو صادر شد
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
سیگنال ترامپ برای گفت‌وگو با دولت مادورو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۷۷ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cmg
tabnak.ir/005cmg