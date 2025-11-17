کرملین، دلیل تعویق دیدار پوتین و ترامپ را اعلام کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان برگزاری نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: در حال حاضر به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط برگزاری این نشست، چه زمانی فراهم خواهد شد، اما ما علاقه‌مندیم این شرایط هرچه زودتر ایجاد شود.

وی افزود: دو طرف توافق کردند که یک نشست باید با آمادگی کامل برگزار شود تا نتیجه‌بخش باشد. بنابراین، به محض تکمیل مقدمات و فراهم شدن شرایط، امیدواریم نشست برگزار شود.

پسکوف همچنین درباره طرح کنگره آمریکا برای تحریم شرکای تجاری روسیه گفت: باید ببینیم جزئیات آن چیست، اما به طور طبیعی، دید ما نسبت به آن منفی است.

رهبران روسیه و آمریکا، آخرین بار در ماه اوت (مرداد) در آلاسکا دیدار کردند و درباره راه‌حل ممکن برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفت‌و‌گو کردند. ماه گذشته، برنامه‌ریزی برای نشست دیگری در بوداپست پایتخت مجارستان اعلام شد، اما ترامپ آن را لغو کرد.