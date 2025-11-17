موج تورم سرانجام طلای داخلی را به مرز هشدار رساند و در یک حرکت بی‌سابقه، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۰ میلیون تومان فاصله گرفته و با جهشی بیش از ۱۰درصد در یک هفته، به رقم خیره‌کننده ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان رسید.

بازار طلا و سکه در آبان‌ماه ۱۴۰۴، یک سونامی قیمتی را درحالی تجربه کرد که اونس جهانی تنها با افزایش جزئی ۰.۱۸درصد به ۴,۰۸۸ دلار رسید و سیگنال صعودی به بازار طلا فرستاد تا نبض بازار را در دست بگیرد جهشی که نشان می‌دهد تقاضای شدید داخلی برای «حفظ ارزش دارایی در برابر تورم» بازار را به سطح بی‌سابقه‌ای هل داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سکه و طلا در کشور دیگر تابع اونس جهانی نیست؛ بلکه روند قیمتی آن‌ها نشان می دهد که طلا و سکه تنها سوار بر موج دلار و تورم داخلی حرکت می‌کند و با وجود افزایش جزئی اونس جهانی، اما قیمت‌های داخلی طلا و سکه نسبت به هفته گذشته به طور قابل ملاحظه ای گران‌تر شده‌است.

قیمت طلا امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۴،۰۸۱ (چهار هزار و هشتاد و یک) دلار به ۴،۰۸۸ (چهار هزار و هشتاد و هشت) دلار رسید که نشان می‌دهد اونس جهانی طلا در سطح بالایی تثبیت شده و این یک سیگنال صعودی برای بازار داخلی است.

براساس رصد قیمت از اتحادیه طلا و جواهرکشور بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز قبل بوده است به طوری که قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار ۰۰۰/‏۱۵۰/‏ ۱۱تومان، سکه طرح جدید /‏۱۰۰/‏۱۱۶ تومان و سکه طرح قدیم ۰۰۰/‏۲۰۰/‏۱۱۰تومان شده است. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی به ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۶۰ رسید درحالی که ربع سکه ۰۰۰/‏۳۰۰/‏۳۴ و سکه یک گرمی ۰۰۰/‏۹۰۰/‏۱۶ خرید و فروش می‌شود.

اگرچه اونس جهانی افزایش جزئی داشته است، اما قیمت‌های داخلی طلا و سکه نشان می‌دهد که دارای نوسانات بیشتری بوده است که به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز داخلی، تورم داخلی و تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن بوده است؛ به طوری پیشتازی کشور در ۹ ماهه نخست ۲۰۲۵ برای خرید طلای جهانی به تقاضای شدید داخلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها نیز دامن زده است.

اگر بخواهیم قیمت طلا را از ابتدای آبان تا امروز بررسی کنیم متوجه تغییرات قیمتی سریع این فلز گرانبها خواهیم شد به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۷ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ (هفته گذشته) بیش از ۱۰% رشد داشته است به طور مثال اگر قیمت طلای ۱۸ عیار هفته گذشته حدود ۱۰,۴۳۰,۷۰۰ تومان بود درحالیکه امروز قیمت آن به ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان رسیده است که جهش قیمتی قابل توجهی است.

بازارسکه نیز از قافله صعود قیمتی بی نصیب نبوده است ؛ به طوری که قیمت ها در هفته اخیر رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است وافزایش قیمتی در حدود ۱.۳% تا ۴.۲% در انواع سکه مشاهده می‌شود و به طورکل درهمه انواع سکه روند هفتگی صعودی بوده است. همچنین قیمت طلا و سکه در بازار داخلی نسبت به هفته گذشته به طور محسوسی گران‌تر شده و این رشد در بازار طلا به خصوص طلا ۱۸ عیارچشمگیرتر از سکه بوده است.

به نظرمی رسد سه سناریو درانتظار بازار طلا وسکه باشد:

سناریو اول: با رشد قیمت دلار و ادامه تنش‌های منطقه‌ای و جهانی و ادامه دار بودن تورم و تقاضای بالا برای خرید طلا پیش بینی می‌شود که احتمال رشد بیشتر و رسیدن به سقف‌های قیمتی بالاتر وجود دارد.

سناریو دوم: اگر ثبات نسبی در نرخ ارز داخلی ازسوی بازارساز صورت بگیرد و یا مسیر شد قیمت اونس جهانی متوقف شود یا نوسانات جزیی را درپیش بگیرد درآن صورت می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها در محدوده فعلی باقی بماند.

سناریو سوم: با فرض کاهش تنش‌های سیاسی و کاهش نرخ ارز داخلی می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها درحد اصلاح کاهش یابد و یا عقب نشینی به قبل کند.