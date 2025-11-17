رایزنی عراقچی و لاوروف در آستانه نشست شورای حکام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه این کشور در تماسی تلفنی با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانی خود گفتوگو کرد.
خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در این باره مطرح شد: وزرای امور خارجه دو کشور درباره مسائل مهم منطقهای با تمرکز بر تسهیل حلوفصل تنشها میان افغانستان و پاکستان تبادل نظر کردند.
طبق این بیانیه، «آن دو در بحق درباره روند صلح فلسطینی-اسرائیلی بر اهمیت دستیابی به صلح پایدار بر اساس یک مبنای قانونی به رسمیتشناختهشده در سطح بینالمللی و ضرورت اجرای کامل تصمیمهای فعلی در زمینه تشکیل کشوری فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند.»
لاوروف و عراقچی همچنین پیش از نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از چهارشنبه این هفته آغاز خواهد شد، تبادل نظر مفیدی درباره برنامه هستهای ایران داشتند.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: دو طرف از افزایش پویایی تماسهای دو طرف در سطوح مختلف که به توسعه بیشتر شراکت جامع راهبردی طرفین کمک میکند، اعلام رضایت کردند.