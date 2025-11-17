میلی صفحه خبر لوگو بالا
کاهش بیش از ۹۵ درصدی بارش‌ها در ۱۸ استان

با وجود بارش‌های چند روز اخیر به‌خصوص در نواری غربی ایران، از ابتدای سال آبی جاری تا دیروز بارش‌ها در کشور 82.8 درصد کاهش یافته است.
کاهش بیش از ۹۵ درصدی بارش‌ها در ۱۸ استان

به گزارش تانباک به نقل از تسنیم؛ مطابق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارش‌های پاییزی با تأخیر از هفته جاری در نوار غربی کشور آغاز شد. این بارش‌ها که امروز ۱۵ استان را درگیر کرده تا فردا سه‌شنبه تداوم خواهد داشت.

با وجود بارش‌های نسبتاً خوبی که برخی استان‌ها دریافت کرده‌اند، اما وضعیت کلی بارش‌ها در کشور همچنان نامناسب است.

بر اساس داده‌ها و اطلاعات سازمان هواشناسی، از ابتدای سال آبی جاری تا دیروز ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴، بارش‌ها در کشور نسبت به دوره بلندمدت، ۸۲.۸ درصد کاهش یافته است.

در استان‌های ساحلی دریای خزر یعنی گلستان، گیلان و مازندران به‌ترتیب بارش‌ها ۴۰.۹ درصد، ۶۳.۹ درصد و ۶۱.۵ درصد کاهش یافته است.

در استان تهران نیز بارش‌ها در دوره ذکرشده ۱.۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با دوره بلندمدت ۹۶.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در استان ایلام که برخی شهر‌های آن بارش‌های خوبی را دریافت کرده، بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا دیروز ۵۳ درصد کاهش یافته است.

