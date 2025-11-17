میلی صفحه خبر لوگو بالا
آلمان در خط جنگ با روسیه؟

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آلمان گفت که دیگر اکنون هیچ شکی نیست، متجاوز اصلی چه کسی است.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۰۱
| |
591 بازدید
|
۱
آلمان در خط جنگ با روسیه؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ماریا زاخارووا در واکنش به اظهارات بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در ارتباط با جنگ روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گفت که با بیان چنین سخنانی دیگر اکنون هیچ شکی وجود ندارد که متجاوز اصلی چه کسی است.

پیستوریوس پیشتر در مصاحبه‌ای با روزنامه «فرانکفورتر» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) گفته بود که جنگ میان مسکو و ناتو تا قبل از سال ۲۰۲۹ رخ خواهد داد.

در همین حال نیز هفته گذشته احزاب ائتلافی آلمان اعلام کردند که پس از هفته‌ها مذاکره بر سر قوانین جدید خدمت نظامی و بازسازی ارتش این کشور به توافق رسیدند.

براساس توافق میان احزاب ائتلافی آلمان قرار است در خدمت نظامی این کشور یک سیستم ترکیبی ایجاد شود که بر پایه خدمت داوطلبانه استوار است، اما در صورت نیاز امکان فراخوان اجباری نیز وجود دارد.

براساس این طرح شمار نیرو‌های ارتش از حدود ۱۸۲ هزار نفر فعلی به ۲۵۵ تا ۲۷۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. در همین حال نیز حدود ۲۰۰ هزار نفر به نیروی ذخیره اضافه خواهند شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشتر و همزمان با افزایش نگرانی‌ها از رویارویی با روسیه و فشار‌های آمریکا برای تقویت توان دفاعی اروپا، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان اعلام کرده بود که قوی‌ترین ارتش در اروپا را خواهد ساخت.

بوریس پیستوریوس نیز پیشتر هشدار داده بود که آلمان باید تا سال ۲۰۲۹ آماده جنگ باشد.

سرگئی شویگو رئیس شورای امنیت روسیه نیز در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ریانووستی با اشاره به اظهارات اخیر سازمان اطلاعات خارجی روسیه هشدار داده بود که اعضای ناتو می‌توانند هر سناریوی پیچیده‌ای را در ارتباط با تحریک روسیه بررسی کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور‌ها نیز تجربه زیادی در سازماندهی چنین اقدامات تحریک‌آمیزی دارند.

وی پیشتر در ارتباط با برنامه ناتو برای تحریک مسکو تصریح کرده بود که ناتو و اتحادیه اروپا برنامه‌هایی را با هدف آماده کردن غرب برای درگیری نظامی مستقیم با روسیه آغاز کرده‌اند.

آلمانیا کلی آدم رو از کشورهای فقیر به عنوان مهاجر گرفتن حالا باید اضافه هاشونو به کشتن بدن.
هنوزم نازی ها سرکارن
