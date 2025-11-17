میلی صفحه خبر لوگو بالا
رونمایی از تمبر اجلاس بین‌المللی خزر در گیلان

تمبر اولین اجلاس بین‌المللی استانداران کشور‌های حاشیه خزر امروز با حضور استاندار گیلان در رشت رونمایی شد؛ فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها متمرکز در شهرستان رشت در دو روز ۲۷ و ۲۸ آبان غیر حضوری اعلام شد و هچنین ادارات با دو ساعت تاخیر آغاز به کار می‌کنند.
رونمایی از تمبر اجلاس بین‌المللی خزر در گیلان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هادی حق شناس -استاندار گیلان- امروز در آیین رونمایی از تمبر اولین اجلاس بین‌المللی استانداران کشور‌های حاشیه خزر که با حضور خبرنگاران در سالن انصاری برگزار شد، اظهار کرد: اولین اجلاس بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» با حضور استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران به میزبانی گیلان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در روز نخست اجلاس حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، افزود: دکتر عارف هم روز دوم اجلاس پس از بازگشت از اجلاس شانگهای در آیین اختتامیه حضور می‌یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه سه پنل تخصصی در مسائل مهم اقتصادی، زیست‌محیطی، لجستیکی و دریایی پیش بینی شده، گفت: در مجموع حدود ۲۵۰ مهمان داخلی و خارجی در این اجلاس حضور می‌یابند که ۸۰ نفر مهمان و سُفرای خارجی هستند.

وی ادامه داد: به جهت اهمیت میزبانی و همچنین کاهش بار ترافیکی روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان، فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در شهرستان رشت به صورت مجازی و غیرحضوری خواهد بود؛ ساعت آغاز کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی صرفا در مرکز استان هم با دو ساعت تاخیر می‌باشد تا این اجلاس زحمتی برای مردم و فعالیت‌های اداری آنان نداشته باشد.

استاندار گیلان گفت: تلاش‌ها بر این است که با برگزاری این اجلاس بین‌المللی نام گیلان در ایران بدرخشد و مهمانان داخلی و خارجی با خاطر خوش از این استان سفر کنند.

