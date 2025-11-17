حضور ۲۵ شرکت در نمایشگاه تجارت کاسپین ۲۰۲۵ گیلان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سامان نظری برگزاری نمایشگاه دریای کاسپین را فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی ایران در بازار کشورهای حاشیه خزر دانست و اظهار کرد: اتاقهای بازرگانی استانهای گیلان، قزوین، سمنان، قزاقستان، روسیه و VTB بانک و میربیزنس بانک روسیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
به گفته وی، شرکتهای ایرانی فعال در حوزههای بازرگانی، صنایع غذایی، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی، انرژی، حملونقل، گردشگری و صنایعدستی نیز در این نمایشگاه، ظرفیتهای کشور را در عرصههای بینالمللی معرفی میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان اظهار کرد: این نمایشگاه گردهمایی چند ملیتی است که میتواند نقطه آغاز همکاریهای اقتصادی پایدار بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر باشد.
نظری با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی B ۲ B در این نمایشگاه، از فعالان اقتصادی دعوت کرد با حضور پررنگ در این نشستهای تخصصی که از ۲۷ تا ۳۰ برگزار میشود، از فرصتی که این پنلهای سرمایه گذاری دراختیار آنها قرار میدهد برای برقراری ارتباط با تجار و بازرگانان خارجی استفاده کنند.
کاسپین اکسپو ۲۰۲۵؛ بزرگترین رویداد تجاری شمال کشور با محوریت منطقه آزاد انزلی
مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در خصوص برگزاری نمایشگاه بینالمللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (کاسپین اکسپو ۲۰۲۵) در این منطقه، این رویداد را آغاز فصل نوین دیپلماسی اقتصادی منطقهای میان کشورها حوزه دریای کاسپین و اوراسیا اعلام کرد و افزود: ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، منطقه آزاد انزلی میزبان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور خواهد بود؛ نمایشگاهی که به بازتعریف همکاریهای منطقهای میان کشورهای این حوزه ژئوپلتیک با محوریت منطقه آزاد انزلی میپردازد.
وی افزود: وجود مجتمع بندری کاسپین، زیرساختهای مدرن لجستیکی، دسترسی همزمان به مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای و قرار گرفتن در نقطه اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، مزیتی است که هیچ منطقه دیگری در شمال کشور از آن برخوردار نیست؛ ویژگیهایی که انزلی را به مرکز ثقل مبادلات تجاری دریای کاسپین و اوراسیا تبدیل کرده است.
کاظمیان از همکاری این منطقه با اتاق بازرگانی گیلان برای برگزاری این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است؛ تجربه موفق منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایهگذاران خارجی، میزبانی هیئتهای اقتصادی و توسعه صنایع صادراتمحور، باعث شده این منطقه به یکی از مهمترین بازیگران دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود.
وی افزود: کاسپین اکسپو فرصتی کمنظیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان است تا در کنار هیأتهای تجاری کشورهای حاشیه دریای کاسپین، توانمندیهای خود را ارائه کرده و مسیرهای جدید همکاری و صادرات را بررسی کنند.
سخنگوی منطقه آزاد انزلی مهمترین بخشهای این رویداد را برگزاری نشستهای تخصصی B ۲ B، ارائه پروژههای سرمایهگذاری منطقه آزاد انزلی، معرفی ظرفیتهای بندر کاسپین و نمایش دستاوردهای حوزههای لجستیک، حملونقل و صنایع صادراتمحور اعلام کرد.
وی تأکید کرد: برگزاری کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ در منطقه آزاد انزلی نه تنها مزیتهای رقابتی گیلان را در سطح بینالمللی برجسته میکند؛ بلکه این منطقه را به هاب تبادلات کالایی و محور همگرایی اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل خواهد کرد.
نخستین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» به ابتکار جمهوری اسلامی ایران ۲۷ و ۲۸ آبانماه برگزار میشود.
این اجلاس با هدف ایجاد سازوکار دائمی همکاری میان استانهای ساحلی و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی تلاش دارد در حوزههای همکاریهای منطقهای، اقتصادی، فرهنگی، لجستیک، محیط زیست و گردشگری راههای جدید همکاری را میان پنج کشور ساحلی دریای خزر پیدا کند.
پنل اقتصاد در سرفصلهای «سرمایهگذاری و توسعه منطقهای»، «تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری» و «سرمایهگذاری مشترک و نقش فرهنگ در برندسازی گردشگری»، پنل ترانزیت با عناوین «لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب»، «توسعه مسیرهای ترانزیتی دریایی، زمینی و ریلی» و «همکاری گمرکی و تقویت کریدور بینالمللی شمال–جنوب» و پنل محیط زیست با عناوین «شیلات و احیای زیستبوم دریای خزر»، «حفاظت از تالابها و منابع آبزی» و «مدیریت تنوع زیستی و توسعه اقتصاد سبز» در ۲ روز برگزار میشود.
در این اجلاس در مجموع ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی استانهای مازندران، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و مهمانان داخلی و مقامهایی از کشورهای روسیه، استانهای آستراخان، داغستان، کالمیکیا، باکو، لنکران و سومقاییت، مانگیستایو، آتیرائو، بالکان حضور دارند.
سفرای کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و سفرای ایران در کشورهای حاشیه خزر مهمانان ویژه این اجلاس هستند و وزرای کشور، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، رؤسای سازمانهای محیط زیست و شیلات ایران شرکت دارند.
نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران و کشورهای ساحلی نیز نقش برجستهای در این اجلاس خواهند داشت و دبیرکل سازمان اکو و نمایندگان سایر سازمانهای بینالمللی نیز به این اجلاس دعوت شدهاند.