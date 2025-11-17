میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بنگلادش در شوک: اعدام نخست‌وزیر!

نخست‌وزیر سابق بنگلادش از سوی دادگاهی در این کشور به جرم «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۸۵
| |
1431 بازدید
بنگلادش در شوک: اعدام نخست‌وزیر!

دادگاه بین‌المللی جرایم بنگلادش، «شیخ حسینه» نخست‌وزیر سابق کشور را به جرم جنایت علیه بشریت در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دانشجویی سال گذشته توسط دولتش به اعدام محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این سیاستمدار ۷۸ ساله که از بنگلادش خارج شده، به صورت غیابی به اتهام «مغز متفکر و معمار اصلی» سرکوب تظاهرات گسترده سال گذشته که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند، محاکمه شده است.

بنابر گزارش شبکه الجزیره، اعتراضات سال ۲۰۲۴ در بنگلادش به حکومت ۱۵ ساله حسینه که با اتهاماتی مبنی بر سرکوب مخالفان و بازداشت‌ها و قتل‌های فراقضایی همراه بود، پایان داد. او از زمان از دست دادن قدرت در هند در تبعید به سر می‌برد و در ملأ عام یا حتی به صورت آنلاین دیده نشده است.

حزب «لیگ عوامی» متعلق به شیخ حسینه که اکنون ممنوع شده است، این دادگاه را «دادگاه نمایشی» نامیده و از هوادارانش خواسته است که به حکم دادگاه اعتراض کنند. این امر نگرانی‌ها نسبت به شعله‌ور شدن خشونت در کشور را افزایش داده است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نخست وزیر بنگلادش اعدام اعتراض سرکوب دانشجویان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روح الله زم به حکم اعدامش اعتراض کرد
یک مسلمان نخست وزیر آفریقای مرکزی شد
رانش زمین در بنگلادش بیش از ۱۳۰ قربانی گرفت
جوان عربستانی، نیروی‌امنیتی سعودی را زیر گرفت
اعدام پزشکان موصلی توسط داعش
حمله توهین‌آمیز یک روزنامه به بازیکنان تیم ملی فوتبال
نخست وزیر جدید لیبی انتخاب شد
آخرین اخبار از کشتی غرق شده بنگلادشی
غرق شدن کشتی در بنگلادش با 200 سرنشین
دیدار وزرای امور خارجه ایران و بنگلادش
اسرار تازه از اعدام صدام
تظاهرات مسلمانان بنگلادش علیه مجسمه یونانی
شمار کشته‌های اعتراضات امروز بنگلادش افزایش یافت
محکوم به اعدام پس از 22 سال رهایی یافت
اعدام ۲ قاچاقچی و یک قاتل در قم
شرط پرهیز از اعدام در ملاء عام
غرق شدن یک کشتی با 250 مسافر در بنگلادش
اعدام 2 متجاوز به عنف در شیراز
گذشت شاکی، جوان گرگانی را از اعدام نجات داد
صنعت چرم بنگلادش، تهديد جدي محيط زيست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۱ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005clx
tabnak.ir/005clx