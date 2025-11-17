نخست‌وزیر سابق بنگلادش از سوی دادگاهی در این کشور به جرم «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد.

دادگاه بین‌المللی جرایم بنگلادش، «شیخ حسینه» نخست‌وزیر سابق کشور را به جرم جنایت علیه بشریت در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دانشجویی سال گذشته توسط دولتش به اعدام محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این سیاستمدار ۷۸ ساله که از بنگلادش خارج شده، به صورت غیابی به اتهام «مغز متفکر و معمار اصلی» سرکوب تظاهرات گسترده سال گذشته که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند، محاکمه شده است.

بنابر گزارش شبکه الجزیره، اعتراضات سال ۲۰۲۴ در بنگلادش به حکومت ۱۵ ساله حسینه که با اتهاماتی مبنی بر سرکوب مخالفان و بازداشت‌ها و قتل‌های فراقضایی همراه بود، پایان داد. او از زمان از دست دادن قدرت در هند در تبعید به سر می‌برد و در ملأ عام یا حتی به صورت آنلاین دیده نشده است.

حزب «لیگ عوامی» متعلق به شیخ حسینه که اکنون ممنوع شده است، این دادگاه را «دادگاه نمایشی» نامیده و از هوادارانش خواسته است که به حکم دادگاه اعتراض کنند. این امر نگرانی‌ها نسبت به شعله‌ور شدن خشونت در کشور را افزایش داده است.

