شهردار منتخب نیویورک تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به این شهر به کار می‌گیرد.

زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز تاکید کرد که در صورت مشارکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این شهر طی سال آتی میلادی، دستور بازداشتش را صادر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد: من متعهد می‌شوم که از طریق تمام راه‌های قانونی ممکن برای اجرای حکم‌های جلب بین المللی تلاش کنم.

ممدانی تصریح کرد: بارها گفته‌ام که شهر نیویورک قوانین بین المللی را اجرا می‌کند. حکم‌های جلب دادگاه لاهه نیز جزو این قوانین هستند. مهم نیست علیه نتانیاهو صادر شده باشد یا پوتین. بر عکس ترامپ، من در چارچوب قانون عمل می‌کنم و قوانین خاص خودم را اختراع نمی‌کنم.

وی بیان کرد: اگر نتانیاهو به نیویورک بیاید و من تمام تلاشم را علیه وی به کار نگیرم هرگز خودم را شهردار این شهر نمی دانم.

پیشتر نیز ممدانی بر بازداشت نتانیاهو در صورت سفر وی به نیویورک تاکید کرده بود.

