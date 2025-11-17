میلی صفحه خبر لوگو بالا
مقدمات حمله به ونزوئلا آماده شد!

رادیو ملی آمریکا (NPR) در گزارشی به نقل از یک مقام نظامی این کشور که خواست نام وی فاش نشود، اعلام کرد که همزمان با ورود ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر. فورد به دریای کارائیب، مقدمات برای احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا در حال فراهم شدن است.
مقدمات حمله به ونزوئلا آماده شد!

در گزارش رادیو ملی آمریکا که در تارنمای آن منتشر شده، آمده است: دولت ترامپ همزمان با برگزاری رزمایش‌های نظامی در منطقه کارائیب، در حال برگزاری نشست‌های سطح بالا با اعضای کنگره و رهبران خارجی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این گزارش می‌افزاید: در همین حال، برخی قانونگذاران آمریکایی هشدار داده‌اند که ایالات متحده بدون هیچ توجیه روشنی به سمت جنگ با ونزوئلا سوق داده می‌شود.

بر اساس گزارش رادیو ملی آمریکا، برخی از مقام‌های پنتاگون که خواستند نام آنها فاش نشود، در گفت وگو با این رسانه آمریکایی اعلام کردند که استقرار ناو جرالد آر. فورد که از مدیترانه به کارائیب منتقل شده است، می‌تواند صرفاً یک ابزار فشار بر نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا باشد که نیروهای خود را در حالت آماده‌باش قرار داده است.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از مقام‌های آگاه خبر داده بود که همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، مقام‌های ارشد دولت ترامپ در روزهای اخیر سه جلسه در کاخ سفید برگزار کردند تا گزینه‌های عملیات نظامی احتمالی در ونزوئلا را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

رئیس‌جمهور آمریکا پس از ۲ ماه حملات مرگبار علیه قایق‌های ونزوئلایی، هواپیماهای اف-۳۵، ناوهای جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را در چارچوب تقویت نیروهای آمریکایی به منطقه اعزام کرده است. چند روز پیش نیز گروه ضربت ناو هواپیمابر جرالد فورد به منطقه آمریکای لاتین اعزام شد و بیش از ۷۵ فروند حنگنده و افزون بر پنج هزار سرباز را به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه اضافه کرد.

شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌بی‌اس جمعه (۲۳ آبان) خبر داده بود یک پایگاه دریایی آمریکا در پورتوریکو که بیش از ۲۰ سال پیش بسته شده بود، اکنون و همزمان با افزایش نیروهای این کشور در حوزه کارائیب دوباره فعال شده است.

ترامپ هم پیشتر گفته بود که ممکن است به زودی در مورد اقدام نظامی علیه ونزوئلا که متهم به ارتباط نزدیک با تجارت غیرقانونی مواد مخدر شده است، تصمیمی گرفته شود.

او در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت: نمی‌توانم بگویم چه خواهد بود، اما تا حدودی تصمیم خود را گرفته‌ام.

از سوی دیگر، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر با انتقاد شدید از رزمایش مشترک آمریکا و ترینیدادوتوباگو در دریای کارائیب، این اقدام را «غیرمسئولانه» و تهدیدی علیه امنیت کشورش توصیف کرده بود.

وی که در یک مراسم محلی سخن می‌گفت، افزود که دولت ترینیداد، بار دیگر آب‌های نزدیک ایالت سوکره را در اختیار رزمایشی قرار داده که هدف آن تهدید یک جمهوری مستقل است.

رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و ترینیدادوتوباگو در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۱ نوامبر ( ۲۵ تا ۳۰ آبان)، افزود: کاراکاس اجازه نخواهد داد توسط هیچ کشوری تهدید شود.

