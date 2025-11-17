میلی صفحه خبر لوگو بالا
رسیدگی فوری به سهل‌انگاری در تأمین واکسن تب برفکی

با دستور رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی و تهدید امنیت غذایی کشور خارج از نوبت در دیوان محاسبات کشور رسیدگی می شود.
رسیدگی فوری به سهل‌انگاری در تأمین واکسن تب برفکی

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، پرونده تأخیر در تأمین و توزیع واکسن تب برفکی و تهدید امنیت غذایی کشور خارج از نوبت در دیوان محاسبات کشور رسیدگی می‌شود.

با دریافت گزارش‌هایی از سهل‌انگاری و تسامح برخی مسئولان ذی‌ربط در تأمین اعتبارات لازم برای پوشش سراسری واکسن که منجر به تلفات دام‌ها و بروز خسارت‌های اقتصادی به کشور شده است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد؛ مجموعه اقداماتی که موجب وقفه در انجام وظایف قانونی دستگاه‌های متولی در زمینه تدارک، واردات و واکسیناسیون دام‌ها شده و منجر به اتلاف منابع یا خسارت به سرمایه‌های دامی و عمومی کشور شود، مشمول حسابرسی دقیق و پیگرد قانونی خواهد بود و این نهاد نظارتی هرگونه اهمال یا تأخیر در انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه تأمین نیاز‌های ضروری کشور را غیرقابل اغماض می‌داند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
بابا بدین شرکت رازی یا داروسازی مینو تولید کنه دیگه تازه یه افتخار ملیم به حساب خواهد اومد.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
میگن ۹۵ درصد دارو تولید داخله بعد گرون میکنن میگی چرا میگه مواد اولیش از خارجه
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
دوباره فیلمها شروع شد
آی کی بود کی بود من نبودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
سهل انگاری نیست!!!
