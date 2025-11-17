به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، پرونده تأخیر در تأمین و توزیع واکسن تب برفکی و تهدید امنیت غذایی کشور خارج از نوبت در دیوان محاسبات کشور رسیدگی میشود.
با دریافت گزارشهایی از سهلانگاری و تسامح برخی مسئولان ذیربط در تأمین اعتبارات لازم برای پوشش سراسری واکسن که منجر به تلفات دامها و بروز خسارتهای اقتصادی به کشور شده است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد؛ مجموعه اقداماتی که موجب وقفه در انجام وظایف قانونی دستگاههای متولی در زمینه تدارک، واردات و واکسیناسیون دامها شده و منجر به اتلاف منابع یا خسارت به سرمایههای دامی و عمومی کشور شود، مشمول حسابرسی دقیق و پیگرد قانونی خواهد بود و این نهاد نظارتی هرگونه اهمال یا تأخیر در انجام تکالیف قانونی دستگاهها در زمینه تأمین نیازهای ضروری کشور را غیرقابل اغماض میداند.