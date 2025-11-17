میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت انواع تلویزیون در بازار امروز 26 آبان

جدیدترین لیست قیمت انواع تلویزیون با برند سونی در بازار تهران امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1404 منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۶۰
| |
566 بازدید
به گزارش تابناک؛ جدیدترین لیست قیمت انواع تلویزیون با برند سونی در بازار تهران امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1404 منتشر شد.

لیست قیمت:
 

سایز و مدل قیمت (تومان)
55S30 71,500,000
55X85L 81,500,000
65S30 92,500,000
55X90L 114,500,000
65X85L 134,000,000
75S30 136,500,000
65X90L 147,500,000
75X85L 154,000,000
55XR70 162,000,000
85S30 172,000,000
65XR50 175,000,000
55XR80 192,500,000
75X90L 195,000,000
85X85K 199,000,000
65XR70 199,000,000
75XR50 223,000,000
65XR80 255,000,000
85X90L 277,500,000
77A80L 297,000,000
75XR70 297,000,000
77XR80 303,000,000
85XR50 321,000,000
85XR70 341,000,000
75XR90 429,000,000
85XR90 589,000,000
