قیمت انواع تلویزیون در بازار امروز 26 آبان

به گزارش تابناک؛ جدیدترین لیست قیمت انواع تلویزیون با برند سونی در بازار تهران امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1404 منتشر شد.
|سایز و مدل
|قیمت (تومان)
|55S30
|71,500,000
|55X85L
|81,500,000
|65S30
|92,500,000
|55X90L
|114,500,000
|65X85L
|134,000,000
|75S30
|136,500,000
|65X90L
|147,500,000
|75X85L
|154,000,000
|55XR70
|162,000,000
|85S30
|172,000,000
|65XR50
|175,000,000
|55XR80
|192,500,000
|75X90L
|195,000,000
|85X85K
|199,000,000
|65XR70
|199,000,000
|75XR50
|223,000,000
|65XR80
|255,000,000
|85X90L
|277,500,000
|77A80L
|297,000,000
|75XR70
|297,000,000
|77XR80
|303,000,000
|85XR50
|321,000,000
|85XR70
|341,000,000
|75XR90
|429,000,000
|85XR90
|589,000,000