واکنش تند رادان به مصاحبه با هانی کرده

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرمانده کل فر اجا گفت: ما برای برخورد با اراذل و اوباش در میدان هستیم، اما امروز میبینیم برخی افراد در اینستاگرام با یکی از این اوباش مصاحبه میکنند؛ این موضوع نهتنها تشویقآمیز است بلکه اقدام پلیس را خدشهدار میکند.
حضور پلیس در فضای مجازی نیز «لازم و واجب» است، اگر لاتی به خودش اجازه بدهد در فضای مجازی هم عرضاندام کند، از نظر ما همان فردی است که در فضای حقیقی هم رفتار مجرمانه دارد و با او برخورد میشود.
عدهای وظیفه خودشان میدانند که هر اقدام پلیس را در فضای مجازی مورد سرزنش قرار دهند؛ اما ما به این سرزنشها توجهی نداریم. وظیفهمان در قبال مردم مشخص است و آن را با هیچ چیز عوض نمیکنیم. خدمت به مردم را توفیق میدانیم و هیچ سرزنشی در مسیر ما خللی ایجاد نخواهد کرد.