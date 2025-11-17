میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

یک مدال طلا حاصل کار ایران در روز دهم

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در دهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز دوشنبه ۲۶ آبان پیگیری شد.
یک مدال طلا حاصل کار ایران در روز دهم

ورزشکاران کشورمان در ذهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.
 
نجفی در پرتاب نیزه چهارم شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۲۳:۱۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، زهرا نجفی امشب (دوشنبه) در مسابقات پرتاب نیزه ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با حریفانی از ترکیه، مصر، ازبکستان، امارات و اوگاندا به رقابت پرداخت. 

پرتاب اول نجفی عدد ۴٨/۴٧ متر را روی نمایشگر نشان داد. او در پرتاب دوم عدد ۴٧/٣٧ و در پرتاب سوم ۴٧/١٠ را به ثبت رساند.

پرتاب چهارم و پنجم نجفی خطا بود  و او در پرتاب ششم ۵١/٣٠ متر را ثبت کرد.

بدین ترتیب نجفی در رده چهارم قرار گرفت.

پایان کار محروقی با ایستادن در رده ششم
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۲۱:۴۴

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، مهلا محروقی در مسابقات پرتاب دیسک ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امشب (دوشنبه) با ورزشکارانی از بحرین، نیجریه (دو نماینده)، کامرون، لیبی و ترکیه به رقابت پرداخت.

محروقی در پرتاب اول ۴۶ متر را به ثبت رساند، پرتاب دوم او خطا و پرتاب سوم این ورزشکار ۴٩/۵٩ بود. محروقی در پرتاب چهارم و پنجم مرتکب خطا شد و در پرتاب ششم عدد ۴٧/٢٢ را ثبت کرد.

بدین ترتیب نماینده کشورمان در جایگاه ششم به کار خود پایان داد.

شروع قدرتمند بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در روز نخست
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۲۱:۴۲

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دهمین روز از مسابقات همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵، در برج هنر ریاض، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در یک بازی نفسگیر و پربرخورد اولین بازی مقابل ترکیه را با برد پشت سر گذاشت.

تیم ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در گروه B قرار دارد و در نخستین دیدار رو‌به‌روی تیم قدرتمند ترکیه صف‌آرایی کرد. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه نمایش جنگنده‌ای داشتند و در نهایت موفق شدند با نتیجه‌ ۲۱-۱۴ به پیروزی برسند.


ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از این برد ارزشمند، فردا دو مسابقه سرنوشت‌ساز دیگر را برگزار خواهند کرد:

برنامه مسابقات فردا – گروه B
 ایران – ساحل عاج | ساعت ۲۰:۰۰
 ایران – قطر | ساعت ۲۲:۳۰

شروع درخشان ملی پوشان بسکتبال سه نفره زنان ایران در ریاض
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۹:۵۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز دهم مسابقات همبستگی اسلامی ریاض ۲۰۲۵، نمایندگان بسکتبال ۳ نفره زنان ایران رقابت خود را آغاز کردند.

تیم زنان ایران با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی در گروه B در اولین بازی به مصاف نمایندگان کشور مصر رفت که در نهایت ملی پوشان  ایران موفق شدند با نتیجه ۲۱ -۱۴ پیروز شدند.

دو بازی بعدی تیم ایران فردا طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد؛

سه‌شنبه ۲۷ آبان:
زنان (گروه B)
ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰
ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵

مدال برنز میرحسینی خاتمه کار تکواندو در عربستان
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۹:۴۰

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، آخرین روز از رقابت‌های تکواندوی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، دوشنبه (۲۶ آبان ماه) در سالن مالاز کومبت ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز پیگیری شد که ملیکا میرحسینی به عنوان آخرین عضو تیم ایران مقابل حریف پاکستانی ۲ بر صفر پیروز شد ‌و به مدال برنز دست یافت.

میرحسینی در راند اول ۵ بر یک و در راند دوم ۱۱ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

در آخرین روز مسابقات تکواندو چهار نماینده تیم ایران در تیم مردان و زنان با هدایت مجید افلاکی و مهروز ساعی روی تاتامی رفتند و حاصل کار، حضور دو تکواندوکار در رده‌بندی بود که یک نفر مدال برنز کسب کرد و در نهایت سه نفر دیگر حذف شدند.

حامد اصغری در ۶۷- کیلوگرم مردان تا نیمه‌نهایی پیش رفت که با عدم راهیابی به فینال راهی دیدار رده‌بندی شد تا با آرون کوبه‌نان از ساحل عاج دیدار کند؛ هرچند مصاف او برای مدال برنز هم با ناکامی همراه بود و اصغری با شکست ۲ بر صفر پنجم شد. ملیکا میرحسینی هم در ۷۰+ کیلوگرم زنان همچون اصغری به نیمه‌نهایی رسید، اما نتوانست به فینال راه یابد و در دیدار رده‌بندی با مانیشا علی از پاکستان روبه‌رو شد.

فاطمه اسکندرنیا در وزن ۶۳- کیلوگرم زنان در بازی نخست مقابل عزیزوف ازبکستانی شکست خورد و حذف شد و علی احمدی ۸۲+ کیلوگرم مردان در یک چهارم نهایی به امره آتشلی از ترکیه باخت و نتوانست به نیمه نهایی راه یابد. باتوجه به شکست هر دو نماینده ازبکستان و ترکیه در نیمه‌نهایی و عدم راهیابی آنها به فینال، نمایندگان ایران از این دوره رقابت‌ها حذف شدند.

تیم ملی تکواندوی مردان و زنان ایران که با ۱۲ ورزشکار در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شرکت کرده بود، موفق شد دو مدال طلا (ساینا کریمی و علی مرادیان)، دو مدال نقره (امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد) و چهار مدال برنز (هستی محمدی، علی خوش‌روش، روژان گودرزی و ملیکا میرحسینی) کسب کند.

دست اصغری به مدال برنز نرسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۸:۲۰

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، آخرین روز از رقابت‌های تکواندوی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، دوشنبه (۲۶ آبان ماه) در سالن مالاز کومبت ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز پیگیری شد و دست حامد اصغری به مدال برنز نرسید.

حامد اصغری در ۶۷- کیلوگرم مردان تا نیمه‌نهایی پیش رفت، اما با عدم راهیابی به فینال راهی دیدار رده‌بندی شد تا با آرون کوبه‌نان از ساحل عاج دیدار کند که نتیجه را ۲ بر صفر واگذار کرد.

در این دیدار اصغری در راند نخست با نتیجه ۷ بر ۳ شکست خورد. راند دوم هم با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و به کار خود پایان داد و مدال به تکواندوکار ساحل عاجی رسید

شکست شمشیرباز اپه ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۸:۱۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های شمشیربازی اسلحه اپه بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض برگزار شد و تنها نماینده باقی مانده ایران  از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

امیرحسین موشحی در رقابت با نورماتوف از ازبکستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ شکست خورد و از دوره بازی‌ها کنار رفت.

به این ترتیب نماینده ایران موفق نشد به مرحله نیمه نهایی صعود کند و دستش از مدال کوتاه ماند. 

موشحی پیش از این در مرحله یک هشتم نهایی، محمد اسماعیلی هم وطن خود را شکست داده بود. 

در مرحله یک شانزدهم نهایی نیز بازیکن عمان را شکست داد.

شکست حسینی مقابل نایب‌قهرمان المپیک
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۵:۳۹

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

در این روز از رقابت‌ها، ملیکا میرحسینی سرگروه تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در وزن ۷۰+ کیلوگرم در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف نماینده ازبکستان رفت.

سوتلانا اوسی‌پووا قهرمان جهان و نایب‌ قهرمان المپیک پاریس، با تجربه فراوان و کارنامه‌ای سنگین از مدال‌های جهانی، حریف میرحسینی در این مرحله بود.

راند نخست با بازی محتاطانه این تکواندوکار ازبک و نتیجه یک بر صفر به سود او پایان یافت.

در راند دوم، مبارزه بسیار نزدیک و حساس دنبال شد و در نهایت با تساوی ۴ بر ۴ خاتمه یافت.

راند سوم نیز نبردی فنی، تاکتیکی و پرتنش بود. در این راند، کادر فنی کشورمان به هدایت مهروز ساعی یک‌بار درخواست ویدئو چک داد که رأی داوران به سود نماینده کشورمان اصلاح شد و مبارزه ادامه یافت.

با این حال تکواندوکار ازبکستان تا ثانیه‌های پایانی جنگید و در نهایت پیروز از شیاپ‌چانگ خارج شد.

این مبارزه در مجموع با نتیجه ۲ بر ۱ به سود نماینده ازبکستان تمام شد و میرحسینی راهی جدول شانس‌مجدد شد.

حسینی پیش از این در نخستین مبارزه خود به مصاف «نورمحمد» از قطر رفت و با پیروزی مقابل این حریف توانسته بود به مرحله نیمه‌نهایی برسد.

حذف اسکندرنیا از رقابت‌های تکواندو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۵:۳۸

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در ادامه سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، فاطمه اسکندرنیا نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم کشورمان در دور نخست برابر «عزیزوا» از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد.

اسکندرنیا در صورتی که عزیزوا به فینال راه پیدا می‌کرد، می‌توانست از طریق جدول شانس‌مجدد به رقابت‌ها بازگردد؛ اما در دیدار نماینده ازبکستان با مراکش، عزیزوا شکست خورد و همین موضوع باعث شد اسکندرنیا فرصت حضور در جدول شانس‌ مجدد را از دست بدهد و از دور مسابقات کنار برود.

صعود تیم ملی هندبال بانوان ایران به نیمه نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۴:۵۱

تیم ملی هندبال بانوان ایران با دو پیروزی به نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشوهای اسلامی راه یافت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال بانوان ایران با توجه به شکست گینه برابر ترکیه به‌عنوان تیم دوم گروه A ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به نیمه‌نهایی این بازی‌ها راه یافت. 
تیم ملی هندبال بانوان ایران که در این بازی‌ها در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو همگروه بود، مقابل ترکیه شکست خورد اما در دو بازی بعدی برابر گینه و مالدیو به برتری رسید تا با توجه به شکست گینه برابر ترکیه به عنوان تیم دوم این گروه به نیمه‌نهایی صعود کند و برای اولین بار به جمع چهار تیم برتر این رقابت ها راه پیدا کند. 
حریف ملی پوشان کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی پس از بازی قزاقستان و آذربایجان مشخص می‌شود، اما به احتمال فراوان قزاقستان به عنوان صدرنشین گروه B رقیب دختران ایران در بازی نیمه نهایی است. 
گفتنی است؛ مسابقات هندبال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از 22 آبان به میزبانی ریاض آغاز شده و  30 آبان با معرفی قهرمان در دو بخش مردان و زنان به پایان می‌رسد.

اصغری با شکست مقابل ترکیه به جدول شانس مجدد رفت
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۴:۳۴

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان،
در مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض به مصاف نماینده ترکیه رفت و در این دیدار با نتایج ۱۵ بر ۷ و ۶ بر ۲ در راند اول و دوم بازی را مقابل حریف خود واگذار و برای رسیدن به مدال برنز به جدول شانس مجدد راه یافت.

ضمن اینکه اصغری در نخستین مبارزه خود «دیوپ» از سنگال را شکست داده بود.در دومین مبارزه نیز نماینده اردن را شکست داده بود.

گفتنی است تاکنون ساینا کریمی و علی‌اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آورده‌اند.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان بر عهده مجید افلاکی و سرمربیگری تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مهروز ساعی است.

دوئل شمشیربازان ایرانی با پیروزی موشحی/ یک ملی‌پوش حذف شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۴:۳۱

رقابت دو ملی‌پوش شمشیربازی اپه ایران به نفع امیرحسین موشحی به پایان رسید. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مرحله یک هشتم نهایی جدول حذفی شمشیربازی اپه بازی‌های کشورهای اسلامی برگزار شد و رقابت دو ایرانی به سود به امیرحسین موشحی به پایان رسید. 
محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو ملی‌پوش ایران با هم مبارزه کردند  و در پایان  موشحی  با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. 

اسماعیلی نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

اسماعیل در یک شانزدهم نهایی نماینده بحرین را شکست داده بود و موشحی از سد بازیکن عمان گذشته بود. 

 

حسینی با شکست قطر به نیمه نهایی راه یافت
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۴:۱۶

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.


در سومین روز از مسابقات تکواندو، ملیکا میرحسینی سرگروه تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان در وزن ۷۰+ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود به مصاف«‌نور محمد» از قطر رفت.

راند نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

در راند دوم نیز حسینی با نتیجه ۹ بر یک نماینده کشور قطر را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

حسینی در دومین مبارزه با برنده ازبکستان و نیجر مبارزه خواهد کرد.


گفتنی است تاکنون ساینا کریمی و علی‌اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آورده‌اند.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان بر عهده مجید افلاکی و سرمربیگری تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مهروز ساعی است.

صعود دو شمشیرباز ایران به مرحله یک هشتم نهایی/ ۲ ایرانی رقیب هم شدند
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۳:۳۱

دو شمشیر باز اپه ایران به مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض صعود کردند. 


به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، مرحله یک شانزدهم نهایی جدول حذفی شمشیربازی اپه بازی‌های کشوری اسلامی ریاض برگزار شد و هر دو نماینده ایران توانستند به مرحله هشتم نهایی صعود کنند. 
محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی با شکست حریفانی از بحرین و عمان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند اما در مرحله بعد دو بازیکن ایران باید با هم رقابت کنند. 


نتیجه به شرح زیر است : 


مرحله یک شانزدهم نهایی 

امیرحسین موشحی از ایران ۱۵ -  سلیم محمد الحارثی از عمان ۱۲


محمد اسماعیلی از ایران  ۱۵ - صالح بوخلیف از بحرین ۷


پیش از این در مرحله گروهی، محمد اسماعیلی ۴ پیروزی و یک شکست داشت و امیرحسین موشحی سه پیروزی و دو شکست ثبت کرد. 

اصغری با شکست اردن به نیمه نهایی راه یافت
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۳:۲۴

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز (دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد.

حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان، در دومین مبارزه و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور اردن رفت.

در راند نخست این دیدار نماینده اردن با هوشیاری موفق به کسب امتیاز اول شد، اما در ادامه اصغری با هدایت افلاکی ‌موفق شد، نتیجه بازی را تغییر دهد و در پایان این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ به سود نماینده کشورمان تمام شد.

راند دوم این دیدار بسیار حساس و کنترل شده پیگیری شد، اما در ثانیه های پایانی این دیدار اصغری موفق به کسب سه امتیاز شد و با این پیروزی به نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

اصغری در نخستین مبارزه خود «دیوپ» از سنگال رفت را در راند دوم‌ناک اوت کرد.

گفتنی است تاکنون ساینا کریمی و علی‌اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی‌نژاد دو مدال نقره و هستی محمدی، علی خوش‌روش و روژان گودرزی سه مدال برنز برای کاروان تکواندو کشورمان به دست آورده‌اند.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان بر عهده مجید افلاکی و سرمربیگری تیم ملی تکواندو بانوان بر عهده مهروز ساعی است.

پایان پیام/

طلای پرتاب وزنه پارادومیدانی برای یاسین خسروی
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۳

ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران در پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در رقابت با حریفان خود موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی از عربستان، رقابت‌های پرتاب وزنه پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در «کلاس F57» از صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز با حضور ۱۱ ورزشکار از جمله یاسین خسروی دارنده مدال طلای جهان و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس آغاز شد که طلای این رشته به ایران رسید.

خسروی در پرتاب‌های اول تا ششم خود به ترتیب ۱۵.۲۳ متر، ۱۵.۰۷ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۶۲ متر، ۱۵.۳۳ متر و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند تا با پرتاب ۱۵.۶۵ متر بالاتر از سایر رقبا قرار بگیرد و مدال طلا بگیرد.

محمد خالوندی و حامد حیدری از ترکیه هم مدال‌های نقره و برنز را گرفتند که هر دو ایرانی هستند.

در مسابقات پرتاب وزنه «کلاس F57» پارادومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علاوه بر یاسین خسروی از ایران، محمد اوشنه از الجزایر، محمد خالوندی، پرتاب‌گر ایرانی و قهرمان سابق جهان و المپیک و حامد حیدری دیگر پرتابگر ایرانی از ترکیه، محمود رجب از لیبی، مارسل فری و لکزو ادریس از کامرون، حیدر سلامح از عربستان سعودی، یورکین‌بف اودیلوف از ازبکستان، نبی‌اف سمیر از آذربایجان، حسین خزایی از عراق حضور داشتند.

رده‌بندی نفرات اول تا یازدهم به شرح زیر است:

۱-یاسین خسروی با پرتاب ۱۵.۶۵ متر
۲-محمد خالوندی با پرتاب ۱۴.۴۵ متر
۳-حامد حیدری با ۱۳.۹۳ متر 
۴-نبی‌اف سمیر با ۱۳.۸۵ متر
۵-حیدر سلامح با ۱۳.۸۴ متر
۶-یورکین‌بف اودیلوف با پرتاب ۱۲.۴۷ متر
۷-حسین خزایی با پرتاب ۱۲.۴۲ متر
۸-لکزو ادریس با پرتاب ۱۲.۱۷ متر
۹-محمود رجب با پرتاب ۱۲.۰۶ متر
۱۰-محمد اوشنه با پرتاب ۹.۶۹ متر
۱۱-مارسل فری با پرتاب ۹.۵۱ متر

احمدی بازی را مقابل نماینده ترکیه واگذار کرد/ راه یابی نماینده ایران به جدول شانس مجدد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۳:۰۱

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز( دوشنبه ۲۶ آبان ماه) در سالن شاهزاده بن فیصل آغاز شد و علی احمدی نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «آتسلی» نماینده عنوان دار جهان از کشور ترکیه رفت و در نهایت راند اول با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده ترکیه تمام شد.

راند دوم این دیدار با نتیجه ۱۱ بر چهار به سود نماینده عنوان دار ترکیه تمام شد و احمدی با شکست مقابل دارنده مدال برنز قهرمانی جهان، دو مدال طلای اروپا و دارنده دو مدال گرندپری در دو راند، باخت و به جدول شانس مجدد راه یافت.


احمدی در مرحله یک هشتم نهایی و در نخستین مبارزه به مصاف «عبدالعزیز دوساری» از کشور بحرین رفت و موفق به شکست حریف خود شد.

راهیابی دو شمشیرباز ایران به جدول حذفی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۲۲

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان،  در نخستین روز رقابت‌های شمشیربازی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض،  مرحله گروهی اسلحه اپه مردان برگزار شد و هر دو نماینده ایران راهی جدول حذفی شدند. 

محمد اسماعیلی در گروه خود چهار پیروزی و یک شکست داشت.
اسماعیلی در رقابت با شمشیربازان اندونزی،  عربستان، امارات، کامرون پیروز شد و تنها مقابل  نماینده قطر شکست خورد.

امیرحسین موشحی دیگر نماینده ایران سه پیروزی و دو شکست داشت. 

موشحی مقابل شمشیربازان ترکیه، عمان و پاکستان پیروز شد. بازی را به شمشیربازان ازبکستان و قطر واگذار کرد.

اصغری با ضربه «دولیو چاگی» نماینده سنگال را نقش بر زمین کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۱۸

حامد اصغری، نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان، در نخستین مبارزه خود به مصاف «دیوپ» از سنگال رفت.

در راند نخست، اصغری با اجرای تکنیک‌های دقیق و کنترل جریان مبارزه، موفق شد با نتیجه ۷ بر ۳ این راند را به سود خود تمام کند.

در راند دوم نیز ملی‌پوش کشورمان تنها چند ثانیه پس از آغاز مبارزه با استفاده از ضربه دورانی «دولیو چاگی» به ناحیه سر حریف، موجب ناک‌اوت شدن تکواندوکار سنگال شد.

پس از اصابت این ضربه، کادر پزشکی بلافاصله وارد شیاپ‌چانگ شد و پس از بررسی سطح هوشیاری ورزشکار سنگالی، داوران پایان مبارزه و پیروزی نماینده کشورمان را اعلام کردند.

اصغری در ادامه این رقابت‌ها باید برابر برنده مبارزه اردن و تونس قرار بگیرد.

هندبال ایران - مالدیو برتری ۴٩ بر ١٣ دختران ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۱۳

زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایرانتیم هندبال بانوان در دیداری یک طرفه موفق به شکست ۴٩ بر ١٣ مالدیو شد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم هندبال زنان ایران امروز دوشنبه به مصاف تیم هندبال مالدیو رفت و همانطور که انتظار می رفت در دیداری یک طرفه با نتیجه  ۴٩ بر ١٣ موفق به شکست حریف خود شده است.

گفتنی است تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در دیدار اول خود مغلوب ترکیه شد و در دیدار دوم نیز مقابل گینه به برتری رسید.

تیم هندبال بانوان کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف قزاقستان خواهد رفت

احمدی در گام نخست هوگوپوش بحرین را شکست داد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۰۴
این دیدار را در راند نخست با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده کشورمان تمام شد.
 
در راند دوم نیز احمدی با نتیجه ۹ بر صفر حریف خود را شکست داد و به مرحله یک چهارنهایی راه یافت.
 
احمدی در دومین مبارزه باید به مصاف آتسلی  تکواندوکار عنوان دار جهانی برود.
 
لازم ‌به ذکر است، ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه مدال برنز تا کنون برای تیم ملی تکواندو کشورمان کسب کرده اند.
 
هدایت تیم ملی تکواندو مردان برعهده مجید افلاکی است، مهروز ساعی نیز سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان است.
اسکندرنیا بازی را به هوگوپوش ازبکستان واگذار کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۳
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز( دوشنبه ۲۶ آبان ماه) آغاز شد و فاطمه اسکندرنیا نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تیم ملی تکواندو بانوان  کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی و در نخستین مبارزه به مصاف «دیارووآخون عزیزاوف» ازبکستان رفت و این دیدار را در راند نخست با نتیجه  ۹ بر ۶  بازی را واگذار کرد. 
 
در راند دوم نیز  اسکندرنیا بازی را با نتیجه ۱۷ بر ۴ مقابل حریف ازبکستانی واگذار کرد.
 
اسکندرنیا برای رسیدن به جدول شانس مجدد، باید منتظر راه یابی نماینده ازبکستان به فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی باشد.
 
لازم ‌به ذکر است، ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه مدال برنز تا کنون برای تیم ملی تکواندو کشورمان کسب کرده اند.
 
هدایت تیم ملی تکواندو مردان برعهده مجید افلاکی است، مهروز ساعی نیز سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان است.
