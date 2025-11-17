یک مدال طلا حاصل کار ایران در روز دهم

نجفی در پرتاب نیزه چهارم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، زهرا نجفی امشب (دوشنبه) در مسابقات پرتاب نیزه ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با حریفانی از ترکیه، مصر، ازبکستان، امارات و اوگاندا به رقابت پرداخت.

پرتاب اول نجفی عدد ۴٨/۴٧ متر را روی نمایشگر نشان داد. او در پرتاب دوم عدد ۴٧/٣٧ و در پرتاب سوم ۴٧/١٠ را به ثبت رساند.

پرتاب چهارم و پنجم نجفی خطا بود و او در پرتاب ششم ۵١/٣٠ متر را ثبت کرد.

بدین ترتیب نجفی در رده چهارم قرار گرفت.