به نظر میرسد دولت باید خود را آماده موجهایی از انتقادهای سیاسی کند که در روزهای آینده از این سو و آن سو و با هدفها و خواستهای گوناگون بر آنچه تهیه شده یورش میآورند.
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ نوشته حاضر قصد ندارد به جزئیات بودجه سال آینده ورود کند. این نوشته میخواهد به دولت آقای پزشکیان یادآوری کند اگر به آنچه تهیه کردهاند باور کارشناسی دارند سخت روی آن بایستند و پرچم سفید در برابر منتقدان در دست نگیرند.
تجربه نشان میدهد اگر در دستگاههای دولتی، دولت و سازمان برنامه و بودجه همه نیروی کارشناسی خود را برای بهترین بودجهبندی به کار نگیرند در عمل ناگزیرند به تغییراتی تن دهند که با واقعیتهای کشور و اقتصاد سازگاری ندارند. به این ترتیب رئیسجمهور به عنوان نفر اول کشور که مسئولیت تهیه و اجرای بودجههای سالانه را برعهده دارد باید با استفاده از نیروهای درون دولت و نیز نیروهایی که در بودجهبندی تجربه دارند بیشترین دقت و سختگیری را از خود نشان دهد.
رئیسجمهور از سازمانها و وزارتخانههای درآمدساز بهویژه وزارت نفت و نیز وزارت اقتصاد که بار اصلی درآمدهای بودجه را بر دوش دارند باید به صورت جدی بخواهد شجاعانه و کارشناسانه در تعیین درآمدهای بودجه رفتار کنند و درآمدهای خیالی نشان ندهند. از سوی دیگر رئیس دولت باید از مدیران و کارشناسان سازمانهای وزارتخانههای خرج بخواهد از زیادهخواهیهای قدیمی و اینکه افتخار کنند از بودجه سهم بیشتری گرفتهاند را کنار بگذارند.
دولت و بهویژه رئیسجمهور در این وضعیت ناداری و بیپولی کشور باید توجه به زندگی و کسبوکار شهروندان را اصل کار برای بودجهبندی قرار دهند و از قبول هزینهسازیهایی که در مسیر افزایش رفاه مردم نیستند خودداری کند. اگر این کار در همین روزها اتفاق نیفتد و دولت در برابر زیادهخواهیهای غیرمفید چه در درون دولت و چه در برابر دیگر مراکز خرج ایستادگی نکند بودجه را باخته است.
رئیسجمهور اگر بخواهد ناتوانیهای پیشین را جبران کند بهترین زمان همین بودجهبندی است. دولت باید با مردم و با گروههای گوناگون درباره اهمیت بودجه بدون کسری حرف بزند. سفره مردم نباید خالیتر از این شود؛ این یک اصل است که بر هر چیز دیگر برتری دارد.