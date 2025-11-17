قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۶ آبان

بازار ارز در بیست و ششمین روز آبان نوسانی محدود را تجربه کرد و به ۱۱۲ هزار و ۱۹۰ تومان رسید. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۰ هزار و ۷۳۲ تومان است.

به گزارش تابناک؛ قیمت اسکناس دلار ۷۲ و ۸۵۴ تومان است. به این ترتیب دلار ممکن سا مانال ۱۱۲ هزار تومان را از دست بدهد.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۴ هزار و ۶۸۵ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۲ هزار و ۲۱۸ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد نیز افزایش حدود سیصد تومانی قیمت را تجربه کرده و بهای معامله هر یورو ۱۳۰ هزار و ۴۲۰ تومان اعلام شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۲۶۰ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۹ هزار و ۲۱۷ تومان دارد.

قیمت درهم در بازار آزاد

قیمت هر درهم در بازار آزاد ۳۰ هزار و ۵۴۹ تومان است. قیمت درهم در بازار آزاد اندکی کاهش یافته است.

بهای سایر ارزها در بازار آزاد

قیمت هر پوند در بازار آزاد امروز با افزایشی هشتصد تومانی ۱۴۷ هزار و ۷۹۰ تومان و بهای هر لیر ترکیه ۲۶۴۰ تومان است.