تخت روانچی وارد اسلام‌آباد شد

مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سیزدهمین دور رایزنی‌های سیاسی دوجانبه با پاکستان وارد اسلام‌آباد پایتخت این کشور شد.
تخت روانچی وارد اسلام‌آباد شد

تخت روانچی و هیات همراه بامداد امروز (دوشنبه) در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی اسلام‌آباد از سوی نبی شیرازی معاون سفارت ایران در اسلام‌آباد و مسئولان وزارت خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است ریاست هیات ایرانی در سیزدهمین دور گفت وگوهای مشورتی سیاسی با پاکستان را برعهده داشته باشد.

آمنه بلوچ قائم مقام وزارت خارجه پاکستان نیز ریاست هیات کشورش را در دیدار با تخت روانچی و هیات جمهوری اسلامی ایران برعهده خواهد داشت.

دیدار با سناتور محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان نیز از دیگر برنامه‌های معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد خواهد بود.

سفر معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد درحالی انجام می شود که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در تماس تلفنی جداگانه با همتایان پاکستانی و افغانستانی خود ضمن ابراز نگرانی از تنش‌های جاری میان این دو کشور همسایه اعلام کرد که تهران برای کمک به تنش‌زدایی آمادگی دارد.

دوازدهمین دور رایزنی‌های سیاسی دوجانبه ایران و پاکستان اواخر مرداد ۱۴۰۲ (تابستان ۲۰۲۳) با سفر قائم مقام وقت وزارت امور خارجه این کشور به ایران، در تهران برگزار شد.
 

