مجلس برای دولت شمشیر را از رو بست!

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: کالابرگ‌ الکترونیکی جزو خط قرمزهای مجلس شورای اسلامی است و ان‌شاالله در این مسیر همه ما تلاش می‌کنیم این کار انجام شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۱۲
| |
1179 بازدید
|
۷
مجلس برای دولت شمشیر را از رو بست!

علی بابایی کارنامی درباره دادن شیوه جدید پرداخت کالا برگ و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی این روزها در حال پیگیری آن است و اصرار هم دارد، بحث  سیاست‌های کلان کشور برای افزایش رفاه حال  اقشار  دهک ۵ به پایین است  که بسیار برای ما مهم است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: دهک ۵ به پایین کسانی هستند که بر اساس سیاست‌های غلط  اقتصادی  در این چندسال اخیر، متاسفانه بسیار فشار اقتصادی بر آنها شده است و باید برای‌شان راه حلی پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه دادن کالابرگ و سیاست‌های اقتصادی از این دست برای اقشار ضعیف  در دنیا مرسوم است، ادامه داد: یکی از راه‌حل‌های علمی و تجربی که در دنیا   وجود دارد دادن کالابرگ الکترونیکی برای  کالاهای اساسی است. بیش از ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز این قشر جامعه است که  باید در موردشان بحث و گفت‌وگو شود.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کالابرگ الکترونیکی  یک الی ۲ مرحله در دولت شهید رئیسی و یک مرحله در دولت آقای پزشکیان  داده  شده است.

وی تاکید کرد: ضعف‌هایی وجود دارد، البته باید تامین منابع شود و سیاستی که امروز وجود دارد این است که به ویژه رئیس مجلس اصرار دارد  که این کار بسیار خوب باید به صورت ماهانه و به طور  مرتب و منظم انجام شود که ۳۳ الی ۳۵ همت منابع مالی لازم دارد.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: روش‌های این طرح روش‌های خاصی   است و تأکید ما این است که ۱۳ قلم کالای اساسی به دست مردم برسد. همچنین این کالاها نباید از افزایش نرخ ارز و تغییرات اقتصادی تأثیر بپذیرند؛ زیرا قیمت‌های تصاعدی برای تأمین کالاهای اساسی قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: کالابرگ‌  الکترونیکی جزء خط قرمزهای مجلس شورای اسلامی است و ان‌شاالله در این مسیر  همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی  گفت:  کمیسیون  اجتماعی، کمیسیون مرتبط و متناظر این حوزه است و ما شرمنده کارگران کشور، بازنشستگان کشور مخصوصا اقشار مزدبگیر طبقات پایین کشور، اقشار آسیب‌پذیر گروه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام هستیم و امیدوارم با تلاشی که در این حوزه می‌کنیم جبران مافات شود و سیاست‌هایی که از گذشته روا داشته شده است را به دامنه مثبت خانواده‌ها بازگردانیم به ویژه کارگرانی که از ما توقع دارند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
انتخاب دهک هاتون هم الکیه. یک خانم ۸۰ ساله فقط یک خط اعتباری و حداقل حقوق بازنشستگی بنامشه یارانشو قطع کردید ولی خواهرش آپارتمان بالای شهر و ماشین میلیاردی بنامشه یارانه میگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
مجلس 5 درصدی را نباید جدی گرفت
کولیوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
احسنت.یکی باید جلوی این دولت تنبل و...بگیره.مماشات کافیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
تا حالا که کارهای همدیگه رو لاپوشانی میکردن وضعیت مملکت این بود ولی بحال بعد این که برای همدیگه شمشیر میکشن .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
این همه مشکل فقط:کالا برگ و اینترنت را مجلس میبینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
یعنی چی دهک 5 به پایین ؟ پس دهک 6 و 7 چی شد ؟ فکر کنم دوتا دوتا کم می کنید تا قید همه را بزنید !

یاد اون طنز افتادم که " یه بچه ای رفت پیش پدر خسیس خود گفت دو تومن بده می خوام دفتر بخرم , پدر ش بلند داد زد دووووووتومن ؟ چه خبره با یک تومن هم می شود دفتر خرید , حالا بیا این 5 ریال را بگیر و برو "
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
ای جان به این خط قرمزها که هیچ تمامی ندارند
