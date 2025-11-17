میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش به وجود ذرات معلق خطرناک در هوای تهران

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انتشار فیلمی در خصوص وجود ذرات مگنت از مشتقات آهن در فضای مجازی، توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: در شرایط این روز‌های تهران وجود چنین ذرات بزرگی با واقعیت‌ها منطبق نیست.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۰۵
| |
277 بازدید
واکنش به وجود ذرات معلق خطرناک در هوای تهران

به گزارش تابناک به نقل از از وزارت بهداشت، محسن فرهادی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: در شهری همانند تهران وقتی شاهد طوفان‌های گرد و غبار هستیم، ممکن است تمام مواد که در حاشیه تهران از دامداری ها، مرغداری ها، صنایع فلزی، کارخانجات ریخته گری، معادن شن و ماسه به هوا می‌رود توسط طوفان به شهر تهران نیز حمل شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر که این فیلم منتشر شده، خوشبختانه شهر تهران در شرایط طوفان گرد و غبار نیست. منشا جغرافیایی ضبط این فیلم مشخص نبوده که معلوم شود مربوط به کدام منطقه از تهران یا حاشیه تهران بوده و به نظر می‌رسد این فیلم، با واقعیت منطبق نیست یا اینکه آن منطقه در مجاورت یک کارخانه ریخته گری یا صنایع فلزی بوده است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: ذرات مگنت یا آهن، بسیار درشت است، با چشم دیده می‌شود و وزن آن بیشتر از ۱۰ میکرون است که عارضه بیماری زایی در خصوص ریه ندارد. احتمالا این فیلم در یک منطقه خاص و صنعتی حاشیه تهران گرفته و ذرات درشت براده آهن دیده شده که با آهن ربا هم جابجا می‌شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط این روز‌های تهران وجود چنین ذرات بزرگی با واقعیت‌ها منطبق نیست، گفت: ممکن است در شرایط طوفان گرد و غبار، ذرات آهن جابجا شوند، اما این ذرات اگر مورد تنفس هم قرار گیرد، از بینی پایین‌تر نمی‌رود و به ریه آسیبی وارد نمی‌کند.

وی در پایان با بیان این توصیه که شهروندان به شایعات فضای مجازی توجه نکنند، یادآور شد: در آلودگی هوا تاکید بیشتر بر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که مواجهه طولانی مدت با آن برای سلامتی و ریه آسیب زننده است، اما براده‌های آهن که در این فیلم وجود داشت حتی اگر در منطقه صنعتی هم مشاهده شود، برای کارگرانی که از ماسک‌های استاندارد استفاده کننده، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران هوای تهران آلودگی هوا ذرات معلق ذرات خطرناک تکذیب
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ دولت به شایعه تازه
هوای تهران آلوده و وضعیت نارنجی است
تصاویر آتش سوزی عظیم در تهران
هشدار حفاظت محیط زیست به مازنی ها
دادستان تهران: سهم هر مدیر در آلودگی هوا بررسی می‌شود
این ۳ منبع بیشترین آلودگی را وارد ریه مردم می‌کنند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۷۹ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۲ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ckf
tabnak.ir/005ckf