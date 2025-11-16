میلی صفحه خبر لوگو بالا
واژگونی کامیون و سقوط میلگردها روی خودرو سواری + عکس

کامیون حامل میلگرد در کوهسار واژگون شد و بار آن روی خودرو سواری سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۰۱
| |
486 بازدید

واژگونی کامیون و سقوط میلگردها روی خودرو سواری + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، در ساعت ۱۷ امروز حادثه‌ای در بلوار کوهسار شمال به جنوب، نزدیک بزرگراه همت رخ داد. یک کامیون سبک حامل میلگرد در محل دوربرگردان واژگون شد و میلگردها روی یک خودروی سمند با دو سرنشین ریخت.  

یکی از سرنشینان پیش از رسیدن آتش‌نشانان توانست از خودرو خارج شود، اما راننده در داخل خودرو گرفتار شد. سقف خودرو تحت فشار شدید قرار گرفته بود و امکان خروج برای او وجود نداشت.  

آتش‌نشانان با استفاده از جرثقیل میلگردها را برداشتند و با برش قطعات خودرو راننده حدوداً ۵۰ ساله را خارج کردند. او دچار مصدومیت شدید بود و پس از تحویل به اورژانس، سریعاً به مراکز درمانی منتقل شد.

