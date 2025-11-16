عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، در اطلاعیه رسمی امشب ۲۵ آبان کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان آمده است:
«با توجه به کاهش آلودگی هوا و مساعد شدن شرایط جوی در سطح استان خوزستان، به اطلاع عموم شهروندان و اولیای محترم دانشآموزان میرساند با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، همه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت حضوری دایر خواهند بود.
مدارس شهرهای اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سهشنبه ۲۷ آبانماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.
این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایشهای کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است. بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفا از طریق مراجع رسمی استان خوزستان اعلام خواهد شد.»
پیش از این کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول در برخی شهرهای استان را تا پایان آبانماه غیرحضوری اعلام کرده بود.