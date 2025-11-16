به گزارش تابناک، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، در گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت بارندگی در کشور طی ماههای آینده را تشریح و درباره امکان ابردزدی از آسمان ایران توضیح داد.
گزیدههای از سخنان وی در ادامه میآید:
از نیمۀ آذر شرایط کمبارشی کم میشود. الگوها نشان میدهند شرایط بارش کشور در زمستان و تا حدی در بهار در حد معمول خواهند بود.
طی ۴۰ سال گذشته این بدترین مهر و آبانی است که سپری کردیم؛ چون تا امروز بارش کشور ۸۵ درصد زیر حد معمول است.
موج ضعیف بارشی آخر آبان از نیمۀ غربی کشور عبور میکند و بارشهای پراکنده خواهد داشت که شرایط فعلی را جبران نمیکند.
ادعای ابردزدی درست نیست
بهنظر نمیرسد ادعای جابهجاکردن ابرها درست و دقیق باشد. اساساً ابردزدی معنا ندارد.
این ادعا که برخی کشورها مانع ورود ابرها به ایران میشوند را تکذیب میکنم.
برای این موضوع که خشکسالی منطقۀ ما را به هارپ نسبت دهند دلایل منطقی وجود ندارد.
بارورسازی ابرها هزینۀ گزافی دارد و مقدار بارشی که تولید میکند پاسخگوی وضعیت بحرانی ما نیست
بارورسازی در بهترین حالت ۱۰ درصد به بارشها کمک میکند؛ خیلیها هم انجام دادند و به هیچ نتیجهای نرسیدند.