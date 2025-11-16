۲۵/آبان/۱۴۰۴
اینفوتابناک | سرانه مصرف آب خانگی در استانهای ایران
در اینفوگرافیک زیر، تابناک به بررسی سرانه مصرف آب خانگی در استانهای کشور پرداخته است.
آب
مصرف آب
آب شرب
سرانه مصرف
خشکسالی
کمبود آب
بحران آب
