پیش بینی بارش برف در خراسان رضوی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد غیوری اظهار کرد: براساس تحلیل نقشههای آیندهنگری و تصاویر ماهوارهای، بهتناوب گذر ابر پیشبینی شده که بهخصوص طی روزهای دوشنبه تا سهشنبه، ازجمله در دامنههای هزار مسجد، بارش پراکنده برف و در ارتفاعات، احتمال بارش برف پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت، در مناطق شرقی و جنوبی استان، افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود و در شهرهای بزرگ و صنعتی ازجمله مشهد مقدس، کاهش کیفیت هوا انتظار میرود؛ در همین خصوص، هشدار کیفیت هوای سطح زرد در تاریخ ۱۸ آبان صادر شده که هماکنون نیز معتبر است.
وی گفت: سهشنبه دمای روزانه بهطور محسوس کاهش مییابد و دمای شبانه در مناطق سردسیر، به صفر درجه و حتی کمتر از آن خواهد رسید.
غیوری بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین ۱۰ و ۲۴ درجه بوده است که امروز در گرمترین ساعات به ۲۴ درجه و در سردترین ساعات به ۷ درجه خواهد رسید؛ همچنین طی شبانهروز گذشته، زاوه با یک درجه و سرخس با ۲۷ درجه بهترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودهاند.