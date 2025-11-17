میلی صفحه خبر لوگو بالا
ثروت این زنان کل لیگ مردان را بلعید؟

جدیدترین گزارش Glam Set & Match نشان می‌دهد که مجموع ثروت ۲۰ زن برتر دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۵ به رقم خیره‌کننده ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است. این فهرست نام همسران ستارگانی چون مسی، رونالدو و رونی را در خود جای داده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۵۴۶
| |
344 بازدید
ثروت این زنان کل لیگ مردان را بلعید؟

جدیدترین بررسی Glam Set & Match نشان می‌دهد ۲۰ زن ثروتمند دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۴۰۸ میلیون دلار ثروت دارند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ در صدر این فهرست، ویرجینیا فونسکا با ۷۸ میلیون دلار، ویکتوریا بکهام با ۷۰ میلیون دلار و آنا لوواندوفسکا با ۶۳ میلیون دلار قرار دارند و تنها همین سه نفر بیش از نیمی از کل ثروت لیست را در اختیار دارند.

نکته جالب اینکه بیش از ۸۰٪ این زنان، ثروتشان را خودشان ساخته‌اند و موفقیتشان فراتر از شهرت همسرانشان است. از نظر جغرافیایی، انگلیس با ۷ نماینده بیشترین سهم را دارد و لیست شامل زنان موفق از ۹ کشور مختلف، از جمله برزیل، آمریکا، آرژانتین، تانزانیا و... است.

همسران مسی،رونالدو،وین رونی،لمپارد،نیمار،جرارد و چمبرلین در رده های بعدی این لیست قرار دارند.

 

 

