زنگ خطر برای استقلال!

مدافع استقلال فقط 5 روز برای دریافت مجوز فعالیت ورزشی فرصت دارد و در این راستا اقدام کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، آرمین سهرابیان مدافع باتجربه آبی پوشان در حالی کارش را در تمرینات استقلال جلو می برد که وضعیت خدمت سربازی او در روزهای گذشته خبرساز شده بود.
در این خصوص از قبل مشخص بود که مجوز فعالیت ورزشی آرمین سهرابیان که با استناد معافیت تحصیلی او صادر شده ، در تاریخ 30 آبان به پایان می رسد و این بازیکن باید برای تمدید آن اقدام کند.
در شرایطی که 5 روز بیشتر تا پایان مجوز فعالیت ورزشی سهرابیان باقی نمانده، مدافع آبی پوشان در تلاش است تا سنوات تحصیلی خود را افزایش بدهد و بتواند با استفاده از معافیت تحصیلی به فعالیتش در استقلال ادامه بدهد.
سهرابیان باید هرچه سریعتر وضعیت سربازی خود را مشخص کند و اگر این اتفاق نیفتد، از ابتدای آذرماه مجوز حضور در بازی های رسمی استقلال را نخواهد داشت.