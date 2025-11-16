خوراکی پرطرفدار رسماً گران شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u061b \u0637\u0628\u0642 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u067e\u0641\u06a9 \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u06f1\u06f5 \u062a\u0627 \u06f1\u06f8 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n