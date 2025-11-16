میلی صفحه خبر لوگو بالا
خوراکی پرطرفدار رسماً گران شد

طبق گزارش‌ها قیمت انواع پفک در آخرین روزهای آبان ۱۴۰۴ ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یافت.
خوراکی پرطرفدار رسماً گران شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ طبق گزارش‌ها قیمت انواع پفک در آخرین روزهای آبان ۱۴۰۴ ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یافت.

خوراکی پرطرفدار رسماً گران شد

پفک خوراکی قیمت پفک انواع پفک افزایش قیمت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
