صعود ۳۲ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با رشد ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رسید.
صعود ۳۲ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم وزن): ۷ هزار واحد منفی

ارزش معاملات:  ۱۰۷۴۰۰ میلیارد تومان

صعود ۳۲ هزار واحدی شاخص بورس

