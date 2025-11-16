میلی صفحه خبر لوگو بالا
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی

منابع رسانه‌ای از متهم شدن یک فرد ساکن سرزمین‌های اشغالی به همکاری با اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۵۰
| |
1443 بازدید
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که صبح امروز پرونده‌ای امنیتی جدی در رژیم صهیونیستی فاش شد و «شمعون ازرزر» ۲۷ ساله از کریات یام، متهم شد که طی تقریبا از حدود یک سال گذشته برای سازمان‌های اطلاعاتی ایران فعالیت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق این گزارش، تحقیقات درباره این پرونده توسط سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی (شاباک) انجام شده است.

طبق ادعای مقامات رژیم صهیونیستی، فرد مذکور با مأموران ایرانی به صورت مستقیم در تماس بوده است.

اتهامات شامل انتقال تصاویر و موقعیت‌های پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی و اماکن حساس در داخل سرزمین‌های اشغالی به ایران است.

بر اساس اطلاعات تحقیقات، وی در انجام این اقدامات از یک فرد دیگر کمک گرفته است؛ فرد دوم یک سرباز ذخیره در نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود که بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.

پیشتر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم از ابتدای جنگ غزه تا کنون ده‌ها صهیونیست را به ظن همکاری با ایران بازداشت کرده‌اند.
 

