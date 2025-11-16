میلی صفحه خبر لوگو بالا
دیدار عراقچی با معاون رئیس مجلس لبنان

سید عباس عراقچی در حاشیه کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» با علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
دیدار عراقچی با معاون رئیس مجلس لبنان

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی در حاشیه کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» با علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عباس عراقچی کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل
