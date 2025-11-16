دیدار عراقچی با معاون رئیس مجلس لبنان

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u00ab\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0647\u0627\u062c\u0645\u060c \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639\u00bb \u0628\u0627 \u0639\u0644\u06cc \u062d\u0633\u0646 \u062e\u0644\u06cc\u0644 \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.