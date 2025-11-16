افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) عقب افتاد

افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) که قرار بود امروز دوشنبه ۲۶ آبان انجام شود، به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س) که قرار بود روز دوشنبه ۲۶ آبان انجام شود، به زمان دیگری موکول شد.

ایستگاه مریم مقدس (س) از جمله ایستگاه‌های در شرف افتتاح شبکه متروی تهران است، این ایستگاه از خط ۶ متروی تهران در تقاطع خیابان‌های کریمخان و شهید نجات‌اللهی به علت قرارگیری در میان دو میدان مهم مرکزی شهر کارکرد‌های ترددی فراوانی برای شهروندان پایتخت خواهد داشت.

این ایستگاه به زودی افتتاح خواهد شد و پس از آن در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های پیش رو روزانه ۷۰ هزار نفر از این ایستگاه تردد کنند.

علاوه بر ایستگاه مریم مقدس (س)، ایستگاه سرباز از خط ۶ و ایستگاه ورزشگاه تختی از خط ۷ نیز در صف انتظار برای افتتاح هستند.