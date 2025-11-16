میلی صفحه خبر لوگو بالا
رسوایی اطلاعاتی در تل‌آویو؛ حنظله افشاگری کرد

حنظله اطلاعات و تصاویر ۹ تروریست صهیونیست از صنایع نظامی، ارتش و رسانه‌های اسرائیل را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۰۴
| |
795 بازدید

رسوایی اطلاعاتی در تل‌آویو؛ حنظله افشاگری کرد

گروه هکری حنظله اطلاعات و تصاویر ۹ تروریست صهیونیست از صنایع نظامی، ارتش و رسانه‌های اسرائیل را منتشر کرد.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این گروه سایبری پیش از این نیز اطلاعات و تصاویر تعدادی دیگر از تروریست های صهیونیستی را افشا کرده بود.
 
حنظله اعلام کرده که موفق شده به دوربینهای امنیتی فرودگاه‌های اسقاطیل و مشخصا فرودگاه بن گوریون دسترسی پیدا کند، این دوربینها برای تشخیص چهره مسافران و بررسی اطلاعات آنها، نصب شده است.
رسوایی اطلاعاتی در تل‌آویو؛ حنظله افشاگری کرد
 
حنظله احتمالا در بازه زمانی مشخصی دسترسی خوبی به ورود و خروج های صهیونیست ها داشته و یا دارد.

 

