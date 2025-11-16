حنظله اطلاعات و تصاویر ۹ تروریست صهیونیست از صنایع نظامی، ارتش و رسانه‌های اسرائیل را منتشر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این گروه سایبری پیش از این نیز اطلاعات و تصاویر تعدادی دیگر از تروریست های صهیونیستی را افشا کرده بود.

حنظله اعلام کرده که موفق شده به دوربینهای امنیتی فرودگاه‌های اسقاطیل و مشخصا فرودگاه بن گوریون دسترسی پیدا کند، این دوربینها برای تشخیص چهره مسافران و بررسی اطلاعات آنها، نصب شده است.