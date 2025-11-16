میلی صفحه خبر لوگو بالا
چشم‌های نابیناشده، همچنان  چشم انتظار دیه/ چرا بیمارستان نگاه تعلل می‌کند؟

 دیه چشم‌های نابینا شده بیمارستان نگاه هنوز پرداخت نشده است و خانواده‌های قربانیان به جد پیگیر موضوع هستند.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۹۰
| |
2 بازدید

چشم‌های نابیناشده، همچنان  چشم انتظار دیه/ چرا بیمارستان نگاه تعلل می‌کند؟

دو ماه پس از ابلاغ حکم قطعی به اجرای احکام، و با گذشت چهار ماه پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت بیمارستان چشم‌پزشکی نگاه به پرداخت نصف دیه کامل انسان به قربانیانی که در اثر عفونت ناشی از سهل‌انگاری در استریل تجهیزات، بینایی یک چشم خود را از دست دادند، هنوز هیچ پرداختی به حساب شاکیان واریز نشده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  این حکم، که در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی شد، بیمارستان را ملزم به پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل سال ۱۴۰۴، معادل حدود ۱۵ هزار دلار بر اساس نرخ رسمی) به هر یک از ۹ تا ۱۱ بیمار آسیب‌دیده می‌کند. این بیماران، عمدتاً سالمندان، در ۱۷ مهرماه سال گذشته برای عمل جراحی آب مروارید به این مرکز خصوصی در تهران مراجعه کرده بودند و به دلیل آلودگی عمدی یا سهل‌انگاری در اتاق عمل، دچار عفونت شدید چشمی شدند که منجر به نابینایی دائمی شد.

نیلوفر معارفی، وکیل مدافع خانواده‌های آسیب‌دیده، به تابناک گفت: «هرچند قانوناً بیمارستان تا دو سال پس از وقوع حادثه فرصت پرداخت دیه را دارد، اما با توجه به شرایط بحرانی بیماران، نیاز مبرم آن‌ها به حمایت مالی برای درمان‌های جانبی، معیشت و وضعیت اقتصادی دشوار خانواده‌ها در شرایط تورم فزاینده، انتظار می‌رود مدیریت بیمارستان با همکاری فوری و داوطلبانه، این تعهد را تسریع کند.»

چشم‌های نابیناشده، همچنان  چشم انتظار دیه/ چرا بیمارستان نگاه تعلل می‌کند؟

بیمارستان به دنبال پرداخت از طریق بیمه

 وی افزود: «این تاخیر، رنج مضاعفی بر شاکیان تحمیل کرده.» معارفی همچنین اظهار کرد: «ظاهراً بیمارستان به دنبال این است که مبلغ دیه از طرف بیمه پرداخت شود و این هدف، عامل تاخیر است.»

این پرونده، که در مهرماه سال گذشته رخ داد و بعداً در تابناک افشا شد، نه تنها اعتماد عمومی به برخی از  مراکز درمانی خصوصی را خدشه‌دار کرد، بلکه بحث‌های گسترده‌ای در مورد نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی و مسئولیت بیمه‌ها در حوادث پزشکی برانگیخت. کمیسیون پزشکی قانونی پیشتر قصور پزشکان را رد کرده و مسئولیت را منحصراً بر عهده مدیریت بیمارستان گذاشته بود، در حالی که تکنسین‌های اتاق عمل از تعقیب کیفری معاف شدند. در نهایت نیز دادگاه تجدیدنظر حکم پرداخت نصف دیه کامل انسان را به هر یک از قربانیان صادر کرد.

 

بیمارستان نگاه چشم پزشکی نگاه نابینا شدن 9 نفر دیه نیلوفر معارفی وکیل دادگستری سرویس اجتماعی تابناک دادگاه
