براساس اعلام هواشناسی استان تهران، از عصر شنبه تا دوشنبه شرایط بارشی در تهران حاکم می‌شود و شهروندان باید منتظر کاهش محسوس دما و وقوع رگبار‌های پراکنده باشند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان، طی پنج روز آینده آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین در روز آتی، با توجه به سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار می‌باشد.

گفتنی است، از بعدازظهر امروز تا افزایش میزان ناپایداری جو، در بعضی ساعات افزایش وزش باد و بهبود نسبی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

شایان ذکر است، از بعدازظهر روز شنبه تا دوشنبه، افزایش ابرناکی، کاهش دما و در پاره‌ای از مناطق نیمه شمالی و غربی استان گاهی بارش باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

پایتخت‌نشینان امروز بیشینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده‌اند.

میگون امروز با بیشینه دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان ثبت شده است.

پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقاط استان تهران برای امروز ثبت شدند.

