زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد

 احمد میدری امروز _شنبه بیست و چهارم آبان_ در برنامه گزارش تلویزیونی سخنگوی دولت به مردم، با ارائه گزارش از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دولت چهاردهم تاکنون چهار دوره کالابرگ اختصاص یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، وی با بیان اینکه در دوره‌های مختلف کالابرگ به شیوه‌های متعددی اجرایی شده است، افزود: در شیوه قبلی خرید کالابرگ که از زمان جنگ شروع شد و تا آخر دولت روحانی ادامه داشت، وزارت صمت یا وزارت بازرگانی کالاها را خریداری و بین مردم توزیع می‌کرد که در چند نوبت هم این کار به وزارت رفاه سپرده شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت سیزدهم کالاها خریداری می‌شد و با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار می‌گرفت که مشکلاتی داشت، افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۴ مرحله کالابرگ اجرا شده و در مرحله پنج که تأمین مالی شده شیوه متفاوتی اجرا می‌دهیم.

میدری توضیح داد: در این دوره به مردم اجازه انتخاب می‌دهیم که بین دو شیوه، یکی را انتخاب کنند؛ این شیوه هنوز نهایی نشده است و به زودی این طرح نهایی می‌شود و در آذرماه شیوه جدید را اجرایی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اعتبارات طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به ۳ همت افزایش یافته است، اظهار داشت: پیشنهاد ما درباره کالابرگ به این شکل است که یا افراد می‌توانند مبلغ هر نفر ۵۰۰ هزار تومان را دریافت کرده و خودشان خریداری کنند یا از فروشگاه‌هایی که با قیمت مصوب می‌دهند، با تخفیف ۲۰ درصد خریداری نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این شیوه خود فرد انتخاب می‌کند که پول نقد دریافت کند یا کالا را با نرخ مصوب با ۲۰ درصد تخفیف دریافت کند.

احمد میدری کالابرگ واریز کالابرگ کالابرگ الکترونیک واریز یارانه خبر فوری یارانه غیر نقدی
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
3
پاسخ
ارزش پول از بین رفته کلا دونیم کیلو برنج میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
حالاچه عجله ایه،^& یدفعه بزارین واسه عید!!
